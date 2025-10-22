المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 0
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 0
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل ليفربول.. صلاح بين البدلاء أمام آينتراخت فرانكفورت

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:00 م 22/10/2025
صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

يظهر اللاعب المصري محمد صلاح بين البدلاء في مباراة نادي ليفربول ضد آينتراخت فرانكفورت، مساء اليوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفًا على فرانكفورت في مباراة تقام على ملعب دويتشه بنك بارك ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

ويملك كل من ليفربول وفرانكفورت 3 نقاط في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، من فوز وخسارة.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون

الوسط: كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز

الهجوم: كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي، ألكسندر إيزاك

ويجلس على مقاعد بدلاء ليفربول: فريدري ودمان، كورنيل ميسكير، جو جوميز، واتارا إندو، ميلوش كيركيز، أليكسس ماك أليستر، محمد صلاح، كونور برادلي، فيدريكو كييزا، ريو نجوموها.

واختار سلوت إبقاء محمد صلاح بين بدلاء ليفربول، ما يحدث للمرة الثانية على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح تلقى انتقادات جماهيرية واسعة بعد خسارة ليفربول الأخيرة في منافسات الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، إذ فشل في تقديم المستويات المأمولة منه، كما أضاع فرصًا محققة.

مباراة ليفربول القادمة
دوري أبطال أوروبا محمد صلاح ليفربول آينتراخت فرانكفورت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 0
ليفربول

ليفربول

5

عرضية لليفربول من خارج منطقة الجزاء ولم يقابلها أحد وتمر إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
ما قبل المباراة
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
يوفنتوس

يوفنتوس

3

سجال على الكرة في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg