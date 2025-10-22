يظهر اللاعب المصري محمد صلاح بين البدلاء في مباراة نادي ليفربول ضد آينتراخت فرانكفورت، مساء اليوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفًا على فرانكفورت في مباراة تقام على ملعب دويتشه بنك بارك ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

ويملك كل من ليفربول وفرانكفورت 3 نقاط في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، من فوز وخسارة.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون

الوسط: كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز

الهجوم: كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي، ألكسندر إيزاك

ويجلس على مقاعد بدلاء ليفربول: فريدري ودمان، كورنيل ميسكير، جو جوميز، واتارا إندو، ميلوش كيركيز، أليكسس ماك أليستر، محمد صلاح، كونور برادلي، فيدريكو كييزا، ريو نجوموها.

واختار سلوت إبقاء محمد صلاح بين بدلاء ليفربول، ما يحدث للمرة الثانية على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح تلقى انتقادات جماهيرية واسعة بعد خسارة ليفربول الأخيرة في منافسات الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، إذ فشل في تقديم المستويات المأمولة منه، كما أضاع فرصًا محققة.