تشكيل فرانكفورت.. جوتزه أساسيا.. وثلاثي عربي بين البدلاء أمام ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:12 م 22/10/2025
جوتزه

ماريو جوتزه - لاعب آينتراخت فرانكفورت

أعلن المدير الفني دينو توبمولر، مدرب نادي آينتراخت فرانكفورت، التشكيل الذي يبدأ به أمام ليفربول، في مباراة تجمعهما ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويلتقي فرانكفورت وليفربول على أرض الأول في ملعب دويتشه بنك بارك.

ويملك كل من آينتراخت فرانكفورت وليفربول الرصيد نفسه في دوري أبطال أوروبا، 3 نقاط، من فوز وخسارة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت

حراسة المرمى: ميكيل زيترر

الدفاع: راسموس كريستينسن، أوريلي أميندا، روبن كوخ، آرثر ثيات

الوسط: هوجو لارسون، ماريو جوتزه، أنسجار أكناوف، ريتسو دوان، ناثانيل براون

الهجوم: جان ماتيو باهويا

وتضم قائمة آينتراخت فرانكفورت الاحتياطية: ميتشي باتشواي، جوناثان بوركاردت، أوريليو بوتا، تيموثي تشاندلر، فارس شعيبي، نامدي كولينز، محمود داوود، إيلي واهي، جينس جراهل، كاوا سانتوس، إلياس سخيري، كان أوزون.

ويظهر الثلاثي العربي الجزائري فارس شعيبي والتونسي إلياس سخيري والسوري محمود داوود بين بدلاء فرانكفورت.

وبينما يبدأ جوتزه أساسيًا في تشكيل آينتراخت فرانكفورت، يجلس على مقاعد البدلاء العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة والشهرة، يتقدمهم البلجيكي ميتشي باتشواي والفرنسي إيلي واهي.

دوري أبطال أوروبا ليفربول آينتراخت فرانكفورت

