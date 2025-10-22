واصل بوروسيا دورتموند الألماني عروضه الهجومية القوية في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

دورتموند يكتب التاريخ برباعية جديدة

ووفقًا لشبكة أوبتا للإحصائيات الرياضية، أصبح بوروسيا دورتموند أول نادٍ في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل +4 أهداف في كل من مبارياته الثلاث الأولى في موسم واحد — إنجاز هجومي غير مسبوق يؤكد القوة الهجومية للفريق الألماني هذا الموسم.

ورفع دورتموند رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري الأبطال، بينما تجمد رصيد كوبنهاجن عند نقطة واحدة في المركز الحادي والثلاثين.

من جانبه، واصل المدير الفني نيكو كوفاتش تحقيق الأرقام المميزة، إذ لم يتعرض لأي هزيمة في آخر 12 مباراة خاضها كمدرب في مرحلة المجموعات أو مرحلة الدوري بدوري الأبطال، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 3، ليعادل بذلك إنجاز كل من فابيو كابيلو ولويس فان خال اللذين سبقا وحققا أرقامًا مماثلة.