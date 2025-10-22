المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 0
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 0
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إنجاز هجومي غير مسبوق.. دورتموند يدخل تاريخ دوري الأبطال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:29 م 22/10/2025
بروسيا دورتموند

دورتموند يكتب التاريخ

واصل بوروسيا دورتموند الألماني عروضه الهجومية القوية في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

دورتموند يكتب التاريخ برباعية جديدة

ووفقًا لشبكة أوبتا للإحصائيات الرياضية، أصبح بوروسيا دورتموند أول نادٍ في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل +4 أهداف في كل من مبارياته الثلاث الأولى في موسم واحد — إنجاز هجومي غير مسبوق يؤكد القوة الهجومية للفريق الألماني هذا الموسم.

ورفع دورتموند رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري الأبطال، بينما تجمد رصيد كوبنهاجن عند نقطة واحدة في المركز الحادي والثلاثين.

من جانبه، واصل المدير الفني نيكو كوفاتش تحقيق الأرقام المميزة، إذ لم يتعرض لأي هزيمة في آخر 12 مباراة خاضها كمدرب في مرحلة المجموعات أو مرحلة الدوري بدوري الأبطال، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 3، ليعادل بذلك إنجاز كل من فابيو كابيلو ولويس فان خال اللذين سبقا وحققا أرقامًا مماثلة.

للاطلاع على نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

 

مباراة بروسيا دورتموند القادمة
بوروسيا دورتموند  كوبنهاجن  دوري أبطال أوروبا  نيكو كوفاتش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 0
ليفربول

ليفربول

5

عرضية لليفربول من خارج منطقة الجزاء ولم يقابلها أحد وتمر إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
ما قبل المباراة
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
يوفنتوس

يوفنتوس

3

سجال على الكرة في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg