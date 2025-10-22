شهد تشكيل ليفربول لمواجهة آينتراخت فرانكفورت تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح، على مقاعد البدلاء.

ويلعب ليفربول مع فرانكفورت في مباراة تقام على ملعب دويتشه بنك بارك ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

ويملك كل من ليفربول وفرانكفورت 3 نقاط في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، من فوز وخسارة.

واختار سلوت إبقاء محمد صلاح بين بدلاء ليفربول، ما يحدث للمرة الثانية على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح تلقى انتقادات جماهيرية واسعة بعد خسارة ليفربول الأخيرة في منافسات الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، إذ فشل في تقديم المستويات المأمولة منه، كما أضاع فرصًا محققة.

صلاح بديل للمرة الرابعة مع سلوت

وتعد هذه المرة الرابعة بشكل عام التي يتواجد فيها صلاح بديلا مع المدرب الهولندي أرني سلوت، وهو ما سنظهره في السطور التالية:

1- يوم 25 سبتمبر 2024.. في مواجهة وست هام ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2024-25.

2- يوم 30 أكتوبر 2024.. في مواجهة برايتون ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2024-25.

3- يوم 30 سبتمبر 2025.. في مواجهة جالاتا سراي التركي ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.

4- يوم 22 أكتوبر 2025.. في مواجهة فرانكفورت الألماني ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.