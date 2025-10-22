انتهت مباريات دوري أبطال أوروبا، التي انطلقت اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وجرت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات المسابقة.

وأقيمت مباراتي جالاتا سراي التركي أمام بودو جليمت النرويجي، وأتلتيك بلباو الإسباني أمام كاراباج الأذربيجاني، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

أتلتيك بلباو أمام كاراباج

تفوق فريق أتلتيك بلباو على نظيره كاراباج بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعت بينهما بدوري أبطال أوروبا.

نجح لياندرو أندرادي، لاعب كاراباج، في تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام أتلتيك بلباو في الدقيقة الأول من المباراة، ليمنح النادي الأذربيجاني الأفضلية في وقت مبكر.

وتمكن جوركا جوروزيتا، لاعب أتلتيك بلباو، من تعديل النتيجة في الدقيقة 40 من عمر اللقاء، قبل أن ينجح زميله روبيرت نافارو في منح فريقه الأفضلية.

وعزز جوركا جوروزيتا، من تقدم أتلتيك بلباو، في الدقيقة 88 بتسجيله الهدف الثالث لفريقه والثاني له.

بتلك النتيجة رفع فريق أتلتيك بلباو رصيده إلى 3 نقاط، مستقرًا في المركز الـ21 بترتيب الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا، بينما ظل كاراباج في المرتبة العاشرة برصيد 6 نقاط.

جالاتا سراي أمام بودو جليمت

حسم فريق جالاتا سراي تفوقه أمام نظيره بودو جليمت بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعت بينهما بدوري أبطال أوروبا.

ومنح فيكتور أوسيمين، لاعب جالاتا سراي، فريقه الأفضلية حينما سجل ثنائية خلال الدقيقتين الثالثة والـ33 من عمر المباراة، قبل أن يعزز يونوس أكجون من تقدم النادي التركي.

وأحرز أندرياس هيلميرسين، هدف بودو جليمت الوحيد في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

ووصل رصيد جالاتا سراي إلى 6 نقاط ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدور الرئيسي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وظل رصيد بودو جليمت عند نقطتين محتلًا المرتبة الـ26.