المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 0
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 0
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دوري أبطال أوروبا.. أتلتيك بلباو يعبر كاراباج.. وجالاتا سراي يتفوق على جليمت

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:57 م 22/10/2025
أتلتيك بلباو

فريق أتلتيك بلباو

انتهت مباريات دوري أبطال أوروبا، التي انطلقت اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وجرت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات المسابقة.

وأقيمت مباراتي جالاتا سراي التركي أمام بودو جليمت النرويجي، وأتلتيك بلباو الإسباني أمام كاراباج الأذربيجاني، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

أتلتيك بلباو أمام كاراباج

تفوق فريق أتلتيك بلباو على نظيره كاراباج بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعت بينهما بدوري أبطال أوروبا.

نجح لياندرو أندرادي، لاعب كاراباج، في تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام أتلتيك بلباو في الدقيقة الأول من المباراة، ليمنح النادي الأذربيجاني الأفضلية في وقت مبكر.

وتمكن جوركا جوروزيتا، لاعب أتلتيك بلباو، من تعديل النتيجة في الدقيقة 40 من عمر اللقاء، قبل أن ينجح زميله روبيرت نافارو في منح فريقه الأفضلية.

وعزز جوركا جوروزيتا، من تقدم أتلتيك بلباو، في الدقيقة 88 بتسجيله الهدف الثالث لفريقه والثاني له.

بتلك النتيجة رفع فريق أتلتيك بلباو رصيده إلى 3 نقاط، مستقرًا في المركز الـ21 بترتيب الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا، بينما ظل كاراباج في المرتبة العاشرة برصيد 6 نقاط.

جالاتا سراي أمام بودو جليمت

حسم فريق جالاتا سراي تفوقه أمام نظيره بودو جليمت بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعت بينهما بدوري أبطال أوروبا.

ومنح فيكتور أوسيمين، لاعب جالاتا سراي، فريقه الأفضلية حينما سجل ثنائية خلال الدقيقتين الثالثة والـ33 من عمر المباراة، قبل أن يعزز يونوس أكجون من تقدم النادي التركي.

وأحرز أندرياس هيلميرسين، هدف بودو جليمت الوحيد في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

ووصل رصيد جالاتا سراي إلى 6 نقاط ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدور الرئيسي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وظل رصيد بودو جليمت عند نقطتين محتلًا المرتبة الـ26.

مباراة أتلتيك بلباو القادمة
دوري أبطال أوروبا أتلتيك بلباو جالاتا سراي بودو جليمت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 0
ليفربول

ليفربول

5

عرضية لليفربول من خارج منطقة الجزاء ولم يقابلها أحد وتمر إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
ما قبل المباراة
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
يوفنتوس

يوفنتوس

3

سجال على الكرة في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg