المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

1 5
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

3 0
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

استبعد 5 لاعبين من بينهم صلاح.. سلوت يبرر تغييراته في تشكيل ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:05 م 22/10/2025
صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

برر المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، إجراء 5 تغييرات دفعة واحدة في التشكيل الذي يواجه آينتراخت فرانكفورت هذا المساء، ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويحل ليفربول ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت بحثًا عن تصحيح أوضاعه بعد أن تلقى 4 هزائم متتالية في جميع المسابقات الرسمية لأول مرة منذ 2014.

5 تغييرات في تشكيل ليفربول

أجرى سلوت 5 تغييرات على تشكيل ليفربول، مقارنة بالمباراة الأخيرة التي خسرها أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وأشرك سلوت كلًا من فريمبونج وروبرتسون وجونز وفيرتز وإيكيتيكي منذ الدقيقة الأولى ضد آينتراخت فرانكفورت، بدلًا من برادلي وكيركيز وماك أليستر وجرافينبيرخ وصلاح.

سلوت يبرر

وقال سلوت في تصريحات لشبكة قنوات TNT التليفزيونية: "دفعت بإيكيتيكي وإيزاك معًا لأنه من الضروري أن يشارك اللاعبون القادرون على تسجيل الأهداف".

وأضاف: "آمل أن يقدم فريمبونج مساعدة هجومية في الجهة اليمنى، وأن يفعل جاكبو الشيء نفسه في الجهة اليسرى، مع الاعتماد على حلول فيرتز الإبداعية".

وأكمل: "من الصعب دائمًا اختيار تشكيل ليفربول لأن لدي العديد من اللاعبين الجيدين، وهذا هو السبب الذي يجعلني أحاول إشراك جميع اللاعبين".

وعن إبقاء صلاح بين بدلاء ليفربول، أوضح: "أحببت الطريقة التي أنهينا بها مباراة مانشستر يونايتد، خاصة بعد إجراء التغييرات في الشوط الثاني حيث صنعنا الكثير من الفرص".

وأتم: "كما هو الحال دائمًا، لدي لاعبون لبدء المباراة وآخرون للتأثير عند دخولهم من مقاعد البدلاء.. هذا هو الوضع أيضًا اليوم".

مباراة ليفربول القادمة
دوري أبطال أوروبا محمد صلاح ليفربول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

1 5
ليفربول

ليفربول

77

فرصة هدف لليفربول بعد تسديدة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
يوفنتوس

يوفنتوس

74

تبديل لصالح ريال مدريد.. دخول كامافينجا وخروج اردا جولر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg