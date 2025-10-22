برر المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، إجراء 5 تغييرات دفعة واحدة في التشكيل الذي يواجه آينتراخت فرانكفورت هذا المساء، ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويحل ليفربول ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت بحثًا عن تصحيح أوضاعه بعد أن تلقى 4 هزائم متتالية في جميع المسابقات الرسمية لأول مرة منذ 2014.

5 تغييرات في تشكيل ليفربول

أجرى سلوت 5 تغييرات على تشكيل ليفربول، مقارنة بالمباراة الأخيرة التي خسرها أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وأشرك سلوت كلًا من فريمبونج وروبرتسون وجونز وفيرتز وإيكيتيكي منذ الدقيقة الأولى ضد آينتراخت فرانكفورت، بدلًا من برادلي وكيركيز وماك أليستر وجرافينبيرخ وصلاح.

سلوت يبرر

وقال سلوت في تصريحات لشبكة قنوات TNT التليفزيونية: "دفعت بإيكيتيكي وإيزاك معًا لأنه من الضروري أن يشارك اللاعبون القادرون على تسجيل الأهداف".

وأضاف: "آمل أن يقدم فريمبونج مساعدة هجومية في الجهة اليمنى، وأن يفعل جاكبو الشيء نفسه في الجهة اليسرى، مع الاعتماد على حلول فيرتز الإبداعية".

وأكمل: "من الصعب دائمًا اختيار تشكيل ليفربول لأن لدي العديد من اللاعبين الجيدين، وهذا هو السبب الذي يجعلني أحاول إشراك جميع اللاعبين".

وعن إبقاء صلاح بين بدلاء ليفربول، أوضح: "أحببت الطريقة التي أنهينا بها مباراة مانشستر يونايتد، خاصة بعد إجراء التغييرات في الشوط الثاني حيث صنعنا الكثير من الفرص".

وأتم: "كما هو الحال دائمًا، لدي لاعبون لبدء المباراة وآخرون للتأثير عند دخولهم من مقاعد البدلاء.. هذا هو الوضع أيضًا اليوم".