واصل اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين كتابة التاريخ مع نادي جالاتا سراي التركي، مساء اليوم الأربعاء.

وقاد أوسيمين فريقه جالاتا سراي إلى الفوز بثلاثة أهداف لواحد على بودو جليمت النرويجي في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

أوسيمين يكتب التاريخ مع جالاتا سراي

تمكن أوسيمين من تسجيل هدفين في فوز جالاتا سراي (3-1) على بودو جليمت في الدقيقتين 3 و33 على الترتيب.

وبحسب شبكة سكواكا للأرقام القياسية والإحصائيات، أصبح أوسيمين أول لاعب في تاريخ جالاتا سراي يسجل في 7 مباريات متتالية في المسابقات القارية، محطمًا رقم بوراك يلماز القياسي.

وأحرز أوسيمين أهدافًا في آخر 5 مباريات لجالاتا سراي في الدوري الأوروبي 2024-2025 ثم افتتح موسمه في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بالتسجيل في مباراتين متتاليتين.

وفيما يلي، أهداف أوسيمين في 7 مباريات أوروبية متتالية مع جالاتا سراي..

- ضد توتنهام: هدفان

- ضد ألكمار: هدف وحيد

- ضد دينامو كييف: هدف وحيد

- ضد أياكس: هدف وحيد

- ضد ألكمار: هدف وحيد

- ضد ليفربول: هدف وحيد

- ضد بودو جليمت: هدفان

يشار إلى أن أوسيمين يتصدر ترتيب الهدافين النيجيريين التاريخيين في دوري أبطال أوروبا، علمًا بأنه بلغ هذا المساء هدفه الـ12 في المسابقة القارية.