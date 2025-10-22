كتب الشاب لينارت كارل اسمه بأحرف من ذهب في سجلات بايرن ميونيخ، بعدما قاد فريقه لبداية قوية في مواجهة كلوب بروج ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.

واستغل اللاعب الألماني البالغ من العمر 17 عامًا غياب سيرج جنابري ليحصل على فرصة المشاركة أساسيًا للمرة الأولى في البطولة القارية، فصنع الفارق منذ اللحظات الأولى، حين افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة بهدف مذهل من تسديدة بعيدة المدى تجاوزت 40 مترًا، سكنت الشباك البلجيكية بعد أن مرت أسفل العارضة مباشرة.

وسجل بايرن ميونيخ ثلاثة أهداف في الشوط الأول عبر لينارت كارل (5) وهاري كين (14) ولويس دياز (34)، ليواصل الفريق البافاري عروضه القوية في البطولة الأوروبية.

بايرن يمدد عقد كومباني حتى 2029

وفي سياق متصل، أعلن نادي بايرن ميونيخ تمديد عقد مدربه البلجيكي فنسنت كومباني لمدة عامين إضافيين، ليستمر في قيادة الفريق حتى يونيو 2029 بدلًا من صيف 2027.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن القرار يأتي تتويجًا للبداية المثالية للفريق هذا الموسم، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الـ11 في مختلف المسابقات، منها 7 في الدوري الألماني، و2 في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الفوز في الكأس وكأس السوبر الألمانية.د