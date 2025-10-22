المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

1 5
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

3 0
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لينارت كارل.. موهبة بايرن تسرق الأضواء في أول ظهور أساسي بدوري الأبطال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:57 م 22/10/2025
لينارت كارل

لينارت كارل

كتب الشاب لينارت كارل اسمه بأحرف من ذهب في سجلات بايرن ميونيخ، بعدما قاد فريقه لبداية قوية في مواجهة كلوب بروج ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.

واستغل اللاعب الألماني البالغ من العمر 17 عامًا غياب سيرج جنابري ليحصل على فرصة المشاركة أساسيًا للمرة الأولى في البطولة القارية، فصنع الفارق منذ اللحظات الأولى، حين افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة بهدف مذهل من تسديدة بعيدة المدى تجاوزت 40 مترًا، سكنت الشباك البلجيكية بعد أن مرت أسفل العارضة مباشرة.

وسجل بايرن ميونيخ ثلاثة أهداف في الشوط الأول عبر لينارت كارل (5) وهاري كين (14) ولويس دياز (34)، ليواصل الفريق البافاري عروضه القوية في البطولة الأوروبية.

بايرن يمدد عقد كومباني حتى 2029

وفي سياق متصل، أعلن نادي بايرن ميونيخ تمديد عقد مدربه البلجيكي فنسنت كومباني لمدة عامين إضافيين، ليستمر في قيادة الفريق حتى يونيو 2029 بدلًا من صيف 2027.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن القرار يأتي تتويجًا للبداية المثالية للفريق هذا الموسم، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الـ11 في مختلف المسابقات، منها 7 في الدوري الألماني، و2 في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الفوز في الكأس وكأس السوبر الألمانية.د

للاطلاع على نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

بايرن ميونيخ هاري كين دوري أبطال أرووبا لينارت كارل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

1 5
ليفربول

ليفربول

77

فرصة هدف لليفربول بعد تسديدة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
يوفنتوس

يوفنتوس

79

تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg