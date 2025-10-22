المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بمشاركة البديل صلاح.. ليفربول يقيم مهرجان أهداف في فرانكفورت

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:53 م 22/10/2025
ليفربول

ليفربول يكتسح فرانكفورت أوروبيا

لم يكن ليفربول رحيمًا بمضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليقلب الطاولة من التأخر بهدف إلى الفوز (5-1) في مباراة جمعتهما على ملعب دويتشه بنك بارك، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

واستفاق ليفربول أخيرًا بعد 4 هزائم متتالية في جميع المسابقات الرسمية.

وشهدت مباراة فرانكفورت وليفربول مشاركة النجم المصري محمد صلاح من مقاعد البدلاء، إذ بدأ على الدكة حتى أشركه المدرب الهولندي آرني سلوت في وقت متأخر، عند حدود الدقيقة 74.

تشكيل فرانكفورت وليفربول

- تشكيل ليفربول: جيورجي مامارداشفيلي، جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي، ألكسندر إيزاك.

- تشكيل فرانكفورت: ميكيل زيترر، راسموس كريستينسن، أوريلي أميندا، روبن كوخ، آرثر ثيات، هوجو لارسون، ماريو جوتزه، أنسجار أكناوف، ريتسو دوان، ناثانيل براون، جان ماتيو باهويا.

تفاصيل مباراة فرانكفورت وليفربول

وتصدى حارس فرانكفورت لتسديدة إيزاك من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 9، حيث حولها إلى ركلة ركنية.

وتمكن فرانكفورت من تسجيل هدف أول في الدقيقة 26 عن طريق تسديدة قوية من كريستينسن، صوبها من داخل منطقة جزاء ليفربول، لم يستطع مامارداشفيلي التعامل معها.

وأدرك ليفربول التعادل في الدقيقة 35 بفضل هدف هوجو إيكيتيكي الذي انطلق منفردًا من منتصف الملعب ثم واجه حارس فرانكفورت، ليضع تسديدة أرضية في الشباك الألمانية.

ورفض إيكيتيكي أن يحتفل بالتسجيل في مرمى فريقه السابق.

وأكمل ليفربول عودته في الدقيقة 39 من ضربة رأسية لفيرجيل فان دايك ثم أضاف إبراهيما كوناتي هدفًا ثالثًا من ضربة رأسية جديدة في الدقيقة 44، كذلك من ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني، نجح كودي جاكبو في تعزيز تقدم ليفربول على آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 66، إذ سجل من صناعة الألماني فلوريان فيرتز.

وسجل سوبوسلاي هدف ليفربول الخامس من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس فرانكفورت في منعها من معانقة الشباك في الدقيقة 70.

وشارك محمد صلاح أخيرًا في الدقيقة 74، لكنه لم ينجح في ترك أي بصمة تهديفية بعد أن اكتفى ليفربول بالسيطرة السلبية على الكرة، في ظل تقدمه بخمسة أهداف لواحد.

وأهدر صلاح فرصة انفراد صريح أمام مرمى آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 89، إذ ارتطمت تسديدته في جسد الحارس.

مباراة ليفربول القادمة
دوري أبطال أوروبا محمد صلاح ليفربول آينتراخت فرانكفورت

