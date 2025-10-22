انتهت المباريات التي انطلقت مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت إثارة وندية حتى الدقائق الأخيرة.

وجرت 7 مباريات، في ختام يوم الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا، هي، أتالانتا أمام سلافيا براج، تشيلسي أمام أياكس، بايرن ميونخ أمام كلوب بروج، موناكو أمام توتنهام، سبورتنج لشبونة أمام مارسيليا، بالإضافة إلى آينتراخت فرانكفورت أمام ليفربول، وريال مدريد أمام يوفنتوس.

أتالانتا أمام سلافيا براج

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة أتالانتا أمام سلافيا براج، والتي جرت ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ووصل رصيد أتالانتا إلى 4 نقاط ليحتل الفريق المركز الـ17، بينما رفع سلافيا براج رصيده إلى نقطتين مستقرًا بالمرتبة الـ28 بترتيب الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي أمام أياكس

حسم فريق تشيلسي تفوقه على نظيره أياكس بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وافتتح مارك جويو التسجيل لصالح تشيلسي في الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل أن يزيد موسيس كايسيدو من متاعب أياكس في الدقيقة 27.

وأحرز ووت ويجوريست، لاعب أياكس هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 33 من علامة الجزاء، ليمنح النادي الهولندي الأمل في العودة، قبل أن يقضي عليه تشيلسي سريعًا.

ونجح تشيلسي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45 من علامة الجزاء، عن طريق إنزو فيرنانديز، قبل أن يؤكد إستيفاو على تفوق البلوز من الموقع ذاته.

وسجل تيريك جورج، خامس أهداف تشيلسي في المباراة بالدقيقة 48 من عمر اللقاء.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، بينما ظل أياكس دون نقاط في القاع.

بايرن ميونخ أمام كلوب بروج

أمطر فريق بايرن ميونخ شباك نظيره كلوب بروج برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

افتتح لينارت كارل التسجيل في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة لصالح بايرن ميونخ، قبل أن يعزز هاري كين من تفوق البافاري في الدقيقة 14 من زمن المواجهة.

وسجل لويس دياز الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 34 قبل أن يحرز نيكولاس جاكسون الهدف الرابع في الدقيقة 79.

ووصل رصيد بايرن ميونخ إلى 9 نقاط محتلًا وصافة ترتيب الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، وظل كلوب بروج عند 3 نقاط في المرتبة الـ20.

موناكو أمام توتنهام

انتهت المباراة التي جمعت بين موناكو وتوتنهام بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي جرى ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ووصل رصيد توتنهام إلى 5 نقاط مستقرًا في المركز الـ15، بينما ارتفع رصيد موناكو إلى نقطتين محتلًا المرتبة الـ27 في ترتيب الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا.

سبورتنج لشبونة أمام مارسيليا

تفوق فريق سبورتنج لشبونة على نظيره مارسيليا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وافتتح إيجور بياكساو التسجيل لصالح مارسيليا في الدقيقة 14 من عمر المباراة، وتعرض إيمرسون بالميري لاعب الفريق للطرد بالدقيقة 45+2.

وأحرز جيني كاتامو الهدف الأول لسبورتنج لشبونة بالدقيقة 69 من عمر اللقاء، بينما منح أليسون سانتوس الفريق البرتغالي الأفضلية بالدقيقة 86.

ووصل رصيد سبورتنج لشبونة إلى 6 نقاط ليستر الفريق في المركز الـ11، بينما ظل مارسيليا محتفظًا بـ3 نقاط فقط وضعته بالمركز الـ18.