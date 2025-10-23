المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أهدر فرصتين في 16 دقيقة.. ماذا قدم صلاح أمام آينتراخت فرانكفورت؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:28 ص 23/10/2025
صلاح

صلاح من مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت

أهدر اللاعب المصري محمد صلاح فرصتين محققتين في 16 دقيقة فقط شارك خلالها أمام آينتراخت فرانكفورت، مساء الأربعاء.

وفاز ليفربول بـ5 أهداف مقابل هدف وحيد على فرانكفورت في مباراة جمعت بينهما على ملعب دويتشه بنك بارك، ضن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

ماذا قدم صلاح في 16 دقيقة أمام فرانكفورت؟

بدأ صلاح مباراة آينتراخت فرانكفورت على مقاعد البدلاء في واقعة نادرة في مسيرته الممتدة مع ليفربول منذ 2017.

وظل صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول حتى منحه المدرب الهولندي آرني سلوت فرصة المشاركة ضد آينتراخت فرانكفورت عند حدود الدقيقة 74، ليظهر في 16 دقيقة فقط، أضاع خلالها فرصتين.

وفيما يلي أرقام صلاح ضد آينتراخت فرانكفورت..

- اللمسات: 12

- التسديدات على المرمى: 2

- التسديدات خارج المرمى: 1

- إهدار فرص كبيرة: 2

- دقة التمريرات القصيرة: 4 من 6 (67%)

- فقد الكرة: 4 مرات

يشار إلى أن ليفربول حقق أول فوز له بعد 4 هزائم متتالية في جميع المسابقات الرسمية.

مباراة ليفربول القادمة
دوري أبطال أوروبا محمد صلاح ليفربول آينتراخت فرانكفورت

