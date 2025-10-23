يرى المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، أن المصري محمد صلاح يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2025 أكثر من المغربي أشرف حكيمي، موضحًا أسباب ذلك.

ومن المتوقع أن تشهد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، المقدمة من كاف، منافسة خاصة بين صلاح وحكيمي.

سلوت يتحدث عن صلاح

تلقى سلوت سؤالًا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب لقاء ليفربول وآينتراخت فرانكفورت بشأن أفضل لاعب في أفريقيا.

وقال مدرب ليفربول: "حكيمي قدم موسمًا مميزًا للغاية مع باريس سان جيرمان، لكن هل يوجد لاعب في الدوري الإنجليزي سجل أو صنع مثل محمد صلاح؟ لا، لقد كان أداؤه بالنسبة لي أكثر من رائع، لذا سأعطي صوتي له".

وتتزامن تصريحات سلوت عن صلاح مع ما علمه يلا كورة من مصادر خاصة في ليفربول بشأن وقوع مشادة كلامية بين الطرفين.

يلا كورة يكشف.. كواليس مشادة بين صلاح وسلوت في ليفربول

وظهر صلاح مستاءً خلال الدقائق الـ16 التي شارك خلالها في فوز ليفربول بخمسة أهداف لواحد على آينتراخت فرانكفورت، إذ بدأ مباراة الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا بين البدلاء.

يشار إلى أن صلاح اكتفى بإحراز 3 أهداف في جميع المسابقات الرسمية مع ليفربول هذا الموسم.