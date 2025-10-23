أعرب الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي الإنجليزي، عن شعوره بالفخر بعد تحقيق فريقه رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا، يتعلق بلاعبيه الشباب.

أصبح تشيلسي أول ناد في تاريخ دوري أبطال أوروبا ينجح 3 من لاعبيه، في سن المراهقة (تحت 20 عاما)، في التسجيل في مباراة واحدة، وذلك خلال الانتصار الكاسح 5-1 على أياكس أمستردام الهولندي مساء الأربعاء.

ونجح مارك جويو (19 عاما) وإستيفاو ويليان (18 عاما) والبديل تيريك جورج (19 عاما) في هز شباك أياكس، كما سجل مويسيس كايسيدو وإنزو فيرنانديز هدفين آخرين.

وبالإضافة إلى اللاعبين الثلاثة الذين نجحوا في تسجيل أهداف، دفع ماريسكا بتشكيلة شابة ضمت يوريل هاتو (19 عاما) وفاكوندو بونانوتي (20 عاما) وجيمي جيتنز (21 عاما) بمتوسط عمر بلغ 22 عاما و163 يوما، لتكون بذلك أصغر تشكيلة أساسية في دوري الأبطال هذا الموسم.

كما شهدت المباراة أيضا دخول مراهقين آخرين كبدلاء، وهم جوش أشيمبونج (19 عاما) وريجي والش (17 عاما) إلى جانب خريج الأكاديمية تريفوه تشالوباه.

ونقل الموقع الرسمي لتشيلسي عن ماريسكا قوله: "أنا فخور للغاية، إنها ليلة مميزة للنادي وللاعبين الشباب، أعتقد أنها كانت ليلة رائعة بشكل عام، خاصة لهؤلاء اللاعبين الشباب وللنادي".

وأكد المدرب الإيطالي: "لدينا كثير من اللاعبين الشباب، أعتقد أننا كنا أصغر تشكيلة بالفعل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ونواصل هذا الموسم بنفس الطريقة".

وأتم ماريسكا: "أجرينا عشرة تغييرات مقارنة بمواجهة نوتنجهام فورست، ليس من السهل إجراء هذا العدد من التغييرات ، لكننا بحاجة للقيام بذلك، وإلا سيعاني اللاعبون بسبب كثرة المباريات، نحن بحاجة لحماية بعض اللاعبين".