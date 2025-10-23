المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب يوفنتوس بعد الخسارة من ريال مدريد: قدمنا مباراة جيدة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:40 ص 23/10/2025
إيجور تيودور

إيجور تيودور

أعرب إيجور تيودور، مدرب يوفنتوس الإيطالي، عن خيبة أمل لاعبيه بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن فريقه قدم أداء جيدا رغم النتيجة السلبية.

يوفنتوس واصل نتائجه المخيبة في كل البطولات، بسقوطه على ملعب ريال مدريد بهدف دون رد، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال تيودور في المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي أقيمت في "سانتياجو برنابيو": "اللاعبون محبطون، قدمنا مباراة جيدة، ولكن من المحبط ألا نترجم الفرص التي أتيحت لنا إلى أهداف".

وشدد المدرب على أن النقطة المحبطة الوحيدة في المباراة هي "عدم العودة بأي نقطة"، مضيفا: "عندما تأتي للعب في هذا الملعب، يكون الأمر صعبا دائما، وتعرف أنك ستعاني في بعض الأوقات، لكن الأولاد قدموا أداء جيدا".

بينما أكد ميشيل دي جريجوريو، حارس مرمى "البيانكونيري" أن الهزيمة تثير دائما الغضب، لكنه أشاد بالروح القتالية لفريقه يوفنتوس.

وقال دي جريجوريو: "الهزائم دائما ما تثير غضبك، اليوم كان لدينا سلوك رائع، وهذا هو الأساس الذي يجب أن نبني عليه للمباريات القادمة".

وأتم: "أنا فخور للغاية بزملائي، لقد قاتلنا جميعا كوحدة واحدة، يجب أن يكون هذا هو الأساس الذي نستند عليه".

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا يوفنتوس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

