المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
19:45
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
نيس

نيس

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

- -
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فيرتز بعد أول إسهاماته التهديفية مع ليفربول: لا تزال أمامي فرصة للتحسن

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:24 م 23/10/2025
فيرتز

فلوريان فيرتز

تحدث فلوريان فيرتز، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن نهاية انتظاره لتقديم إسهام تهديفي بقميص "الريدز"، مشيرا إلى أنه يتطلع لتقديم المزيد في الفترة المقبلة.

لاعب الوسط الشاب قدّم تمريرتين حاسمتين في الفوز الساحق الذي حققه ليفربول 5-1 على مضيفه آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وكان فيرتز قد واجه انتقادات قوية في إنجلترا بعدما غابت إسهاماته التهديفية، سواء بالتسجيل أو الصناعة، في بداية مشواره مع ليفربول الذي انضم له في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من باير ليفركوزن الألماني مقابل 125 مليون يورو.

وقال فيرتز للصحفيين بعد مباراة فرانكفورت: "ليس سرا أنني كنت أود المشاركة في عدد أكبر من الأهداف، ولكني على الأرجح أفضل شخص يحكم على مبارياتي، لأنني صادق مع نفسي، لم أقدم أداء سيئا دائما كما يقول الناس".

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 22 عاما أن لديه الكثير ليقدمه، مضيفا: "أعلم أنه لا يزال لدي متسع كبير للتحسن، هذا يجعلني سعيدا".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "لقد لعبنا بالفعل 10 مباريات، لذلك أنا واثق جدا من أنني سأكون جاهزا تماما في مرحلة ما".

ليفربول دوري أبطال أوروبا فلوريان فيرتز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg