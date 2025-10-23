تحدث فلوريان فيرتز، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن نهاية انتظاره لتقديم إسهام تهديفي بقميص "الريدز"، مشيرا إلى أنه يتطلع لتقديم المزيد في الفترة المقبلة.

لاعب الوسط الشاب قدّم تمريرتين حاسمتين في الفوز الساحق الذي حققه ليفربول 5-1 على مضيفه آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وكان فيرتز قد واجه انتقادات قوية في إنجلترا بعدما غابت إسهاماته التهديفية، سواء بالتسجيل أو الصناعة، في بداية مشواره مع ليفربول الذي انضم له في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من باير ليفركوزن الألماني مقابل 125 مليون يورو.

وقال فيرتز للصحفيين بعد مباراة فرانكفورت: "ليس سرا أنني كنت أود المشاركة في عدد أكبر من الأهداف، ولكني على الأرجح أفضل شخص يحكم على مبارياتي، لأنني صادق مع نفسي، لم أقدم أداء سيئا دائما كما يقول الناس".

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 22 عاما أن لديه الكثير ليقدمه، مضيفا: "أعلم أنه لا يزال لدي متسع كبير للتحسن، هذا يجعلني سعيدا".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "لقد لعبنا بالفعل 10 مباريات، لذلك أنا واثق جدا من أنني سأكون جاهزا تماما في مرحلة ما".