بعد الفوز على فرانكفورت.. ما هي مباريات ليفربول المتبقية في دوري أبطال أوروبا؟

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:32 م 23/10/2025
ليفربول

ليفربول

اقترب ليفربول الإنجليزي من إنهاء نصف مشواره في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها ليفربول في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وحتى الآن خاض "الريدز" أول 3 جولات من الموسم الحالي، شهدت فوزه على أتلتيكو مدريد 3-2، وخسارته 0-1 أمام جالاتا سراي، قبل انتصاره الكبير 5-1 على آينتراخت فرانكفورت.

وبهذا جمع ليفربول 6 نقاط يحتل بها المركز العاشر بين 36 في مرحلة الدوري بـ"تشامبيونزليج".

وفيما يلي، نستعرض بالمواعيد مباريات ليفربول المتبقية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

ليفربول × ريال مدريد - 4 نوفمبر 2025 - 10 مساء

ليفربول × آيندهوفن - 26 نوفمبر 2025 - 10 مساء

إنتر ميلان × ليفربول - 9 ديسمبر 2025 - 10 مساء

أولمبيك مارسيليا × ليفربول - 21 يناير 2026 - 10 مساء

ليفربول × كاراباج - 28 يناير 2026 - 10 مساء

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

