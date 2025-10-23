يرى الإيطالي جولييلمو فيكاريو حارس مرمى توتنهام أن فرصة التأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا صعبة للغاية، وسيحتاج إلى مجهود كبير.

ويأتي ذلك بعد تعادل توتنهام سلبيا مع موناكو الفرنسي، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وكان توتنهام بدأ مشواره في دوري الأبطال بفوز صعب على فياريال الإسباني 1-0، لكنه تعادل في المباراتين الثانية والثالثة أمام بودو جليمت النرويجي وموناكو الفرنسي على الترتيب، ليحتل المركز الخامس عشر في الترتيب.

وسيحل فريق المدرب توماس فرانك ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، الشهر المقبل، فيما سوف يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني في يناير المقبل.

ويحتاج توتنهام إلى 4 انتصارات من آخر خمس مباريات بمرحلة الدوري من أجل حجز مقعد مباشر إلى دور الستة عشر من المسابقة.

وقال فيكاريو: "سيكون ذلك الخيار الأمثل، بالطبع سنحاول فعل ذلك".

وأضاف: "8 فرق من أصل 36 لا تصل إلى نسبة 25 % من الفرق، لذلك سوف تكون هناك حاجة لجهد كبير منا لتحقيق ذلك ".

وأكمل فيكاريو حديثه: "سنحاول لكن الشيء الأهم هو أن نظل نقاتل من أجل المنافسة في دوري الأبطال".

وحينما سئل الحارس الإيطالي عن معاناة توتنهام في التأقلم على البطولة الأوروبية بعد تصدياته في مواجهة موناكو، أجاب: " الأمر يعتمد على نظرتك للأمور، لا أرى الأمور من هذا المنظور ".

