المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
نيس

نيس

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

- -
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

حارس توتنهام يكشف حظوظ فريقه في التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:06 م 23/10/2025
فيكاريو حارس توتنهام

فيكاريو حارس توتنهام

يرى الإيطالي جولييلمو فيكاريو حارس مرمى توتنهام أن فرصة التأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا صعبة للغاية، وسيحتاج إلى مجهود كبير.

ويأتي ذلك بعد تعادل توتنهام سلبيا مع موناكو الفرنسي، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

طالع جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

وكان توتنهام بدأ مشواره في دوري الأبطال بفوز صعب على فياريال الإسباني 1-0، لكنه تعادل في المباراتين الثانية والثالثة أمام بودو جليمت النرويجي وموناكو الفرنسي على الترتيب، ليحتل المركز الخامس عشر في الترتيب.

وسيحل فريق المدرب توماس فرانك ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، الشهر المقبل، فيما سوف يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني في يناير المقبل.

ويحتاج توتنهام إلى 4 انتصارات من آخر خمس مباريات بمرحلة الدوري من أجل حجز مقعد مباشر إلى دور الستة عشر من المسابقة.

وقال فيكاريو: "سيكون ذلك الخيار الأمثل، بالطبع سنحاول فعل ذلك".

وأضاف: "8 فرق من أصل 36 لا تصل إلى نسبة 25 % من الفرق، لذلك سوف تكون هناك حاجة لجهد كبير منا لتحقيق ذلك ".

وأكمل فيكاريو حديثه: "سنحاول لكن الشيء الأهم هو أن نظل نقاتل من أجل المنافسة في دوري الأبطال".

وحينما سئل الحارس الإيطالي عن معاناة توتنهام في التأقلم على البطولة الأوروبية بعد تصدياته في مواجهة موناكو، أجاب: " الأمر يعتمد على نظرتك للأمور، لا أرى الأمور من هذا المنظور ".

للتعرف على نتائج الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا من هنا

دوري أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي توتنهام موناكو جولييلمو فيكاريو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg