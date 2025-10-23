المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بين ألونسو وأنشيلوتي.. بيلينجهام يكشف ماذا تغير في ريال مدريد؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:59 م 23/10/2025
بيلينجهام

جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد

تحدث جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، عن الاختلاف الذي طرأ على الفريق، تحت قيادة تشابي ألونسو، بعد خلافته للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ريال مدريد كان قد انتصر على ضيفه يوفنتوس (1-0)، مساء أمس الأربعاء، في منافسات دوري أبطال أوروبا، وسجل هدف الانتصار جود بيلينجهام.

الاختلاف بين ألونسو وأنشيلوتي

وقال بيلينجهام في تصريحات عبر قناة "CBS": "شعور رائع بعد تسجيل الهدف، من الواضح أنني لم أسجل منذ فترة طويلة، كنت أحلم بتلك اللحظة، خاصة أن تحدث في دوري أبطال أوروبا، وضد فريق كبير (يوفنتوس)".

أضاف: "لعبنا مع كارلو أنشيلوتي بالعديد من التشكيلات المختلفة، وكان من الضروري حدوث تكيفًا في اللعب وكيفية التحكم في تحركات اللاعبين، بينما في الموسم الحالي مع ألونسو، أخذنا الوقت الكافي للتفكير في الأمر، أنا متأكد من أنني يمكنني الوصول إلى أشياء مثل المكان الذي لعبت فيه وتألقت، وكذلك العودة إلى مستواي".

تابع: "لا أعتقد أن الموسم الماضي كان كارثة بأي حال من الأحوال، كما أنني مازلت أسجل الأهداف وأقدم التمريرات الحاسمة".

اختتم تصريحاته: "الموسم الماضي كانت هناك لحظات جيدة، لكن ليس بالمستوى الذي نريده، والآن أنا أجريت عملية جراحية في كتفي، ولدينا مدير فني جديد، وعرفت كيف يمكنني أن ألعب؟، وأعتقد أن التغيير سيكون جزءًا من الأمر".

مباراة ريال مدريد القادمة
