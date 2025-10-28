المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مع ريال مدريد.. أرنولد جاهز لـ"عودة عاطفية" إلى ملعب ليفربول

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:25 م 28/10/2025
أرنولد

ترينت ألكسندر أرنولد

أكدت تقارير إعلامية جاهزية ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد، لعودة عاطفية إلى ملعب ليفربول، ناديه السابق.

أرنولد انضم إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من ليفربول، الذي نشأ به ولعب ما يقرب من 10 سنوات مع فريقه الأول.

ومنذ انضمامه إلى الفريق الملكي، وجد أرنولد صعوبة في حجز مكان بالتشكيل الأساسي بسبب كثرة إصاباته، وكان أحدثها إصابة أوتار الركبة التي أبعدته منذ منتصف سبتمبر الماضي.

ووفقا لما أكدته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تعافى أرنولد تماما من الإصابة، وبات جاهزا للمشاركة أساسيا مع الريال ضد ليفربول في ملعب "أنفيلد" يوم 4 نوفمبر المقبل بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن أرنولد هو الأوفر حظا للعب أساسيا بمركز الظهير الأيمن ضد فريقه السابق، خاصة بعد إصابة داني كارفاخال وغيابه لعدة أشهر.

جدير بالذكر أن أرنولد شارك في 10 مباريات حتى الآن مع ريال مدريد (546 دقيقة)، صنع خلالها هدفين ولم يسجل.

ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

