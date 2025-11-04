كشفت تقارير صحفية، حقيقة إصابة النجم التركي أردا جولر، نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني، قبل المواجهة المرتقبة ضد ليفربول الإنجليزي.

وشارك جولر في فوز ريال مدريد على فالنسيا، برباعية نظيفة، في الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

وتعرض كاحل النجم التركي ذي الـ20 عامًا للالتواء، خلال الشوط الأول أمام فالنسيا، لكنه بقى على أرض الملعب في البداية وواصل المساهمة في خط الهجوم.

حقيقة غياب جولر عن قمة ريال مدريد وليفربول

قرر المدرب الإسباني تشابي ألونسو استبدال جولر، كإجراء احترازي، خشية تفاقم الإصابة خلال المباراة القادمة ضد ليفربول، في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن جولر لا يعاني من أي إصابة وسيكون متاحًا للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ومن المقرر أن يلعب النادي الملكي مباراته القادمة ضد ليفربول الإنجليزي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب "آنفيلد رود" مجريات القمة الأوروبية المرتقبة، وتنطلق فعالياتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد ليفربول بالمرتبة العاشرة، وفي رصيده 6 نقاط فقط.