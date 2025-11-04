المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أرنولد عن عودته إلى آنفيلد: طريقة استقبال الجماهير لن تُغير شيئاً.. ولن أحتفل إذا سجلت

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:28 م 02/11/2025
أرنولد

أرنولد

تحدث النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، عن عودته لملعب "آنفيلد" لملاقاة فريقه السابق ليفربول.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على ليفربول، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

عودة أرنولد إلى ملعب آنفيلد

وقال أرنولد في تصريحات عبر شبكة "أمازون برايم": "أيًا كانت طريقة استقبالي فهذا قرار الجماهير، سأظل دائمًا أحب النادي، وسأظل دائمًا مشجعًا له".

وأضاف: "سأظل دائمًا ممتنًا للفرص والأشياء التي حققناها معًا، ستبقى معي للأبد، مهما حدث لن يتغير شعوري تجاه ليفربول، لديّ ذكريات هناك ستبقى معي مدى الحياة ومهما كانت طريقة استقبالي، فلن تتغير".

وتابع لاعب ريال مدريد: "عندما أُعلنت القرعة كان الجميع يعلم أنها ستُجرى، وكان من المُقدّر أن تُقام تلك المباراة، ستكون مباراة صعبة للغاية، وسيُساهم الاستقبال والأجواء في ذلك، على الرغم من أن ليفربول لم يُحققوا نتائج جيدة مؤخرًا، إلا أنهم لا يزالون فريقًا كرويًا من الطراز الرفيع، ولا أحد هنا يعتقد أنها ستكون مباراة سهلة".

وأتم أرنولد تصريحاته: "لو سجلتُ هدفًا أمام ليفربول لن أحتفل".

وكان أرنولد رحل عن صفوف ليفربول في الصيف الماضي بعد سنوات طويلة مع الفريق، ليوقع مع ريال مدريد قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025.

مباراة ليفربول القادمة
ريال مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا

