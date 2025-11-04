المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 0
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

0 0
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

تقارير: مخاوف في باريس سان جيرمان من إصابة ديمبيلي قبل لقاء بايرن ميونخ

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:54 م 02/11/2025
ديمبيلي

ديمبيلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن هناك مخاوف لدى باريس سان جيرمان، من إصابة عثمان ديمبيلي لاعب الفريق مرة أخرى.

وفاز باريس سان جيرمان بهدف نظيف على نيس بالأمس السبت في الدوري الفرنسي.

وأبقى لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، ديمبيلي على مقاعد البدلاء؛ بسبب مخاوفه من إصابته مجددًا.

وكشفت قناة" Ligue 1+" الفرنسية، عن حوار بين عثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي، قال فيه: "أشعر بألم شديد في العضلة الخلفية".

ولم يكشف نادي باريس سان جيرمان، عن أي تفاصيل تخص إصابة ديمبيلي قبل المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ.

وزعمت صحيفة آس الإسبانية، أن ديمبلي يُعاني من آلام في عضلة الفخذ الخلفية للساق اليمنى.

وقال إنريكي: "علينا أن نحافظ على هدوئنا ونراقب حالته. سواء لعب عشر دقائق أو عشرين دقيقة، فهو لاعب مثير للإعجاب، ونحن سعداء بتحسنه "..

ويلعب ياريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونخ ديمبيلي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

