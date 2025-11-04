كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن هناك مخاوف لدى باريس سان جيرمان، من إصابة عثمان ديمبيلي لاعب الفريق مرة أخرى.

وفاز باريس سان جيرمان بهدف نظيف على نيس بالأمس السبت في الدوري الفرنسي.

وأبقى لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، ديمبيلي على مقاعد البدلاء؛ بسبب مخاوفه من إصابته مجددًا.

وكشفت قناة" Ligue 1+" الفرنسية، عن حوار بين عثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي، قال فيه: "أشعر بألم شديد في العضلة الخلفية".

ولم يكشف نادي باريس سان جيرمان، عن أي تفاصيل تخص إصابة ديمبيلي قبل المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ.

وزعمت صحيفة آس الإسبانية، أن ديمبلي يُعاني من آلام في عضلة الفخذ الخلفية للساق اليمنى.

وقال إنريكي: "علينا أن نحافظ على هدوئنا ونراقب حالته. سواء لعب عشر دقائق أو عشرين دقيقة، فهو لاعب مثير للإعجاب، ونحن سعداء بتحسنه "..

ويلعب ياريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.