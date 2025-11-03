المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
9 لاعبين.. الإصابات تلقي بظلالها على قمة ليفربول ضد ريال مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:45 م 03/11/2025
ليفربول وريال مدريد

ليفربول وريال مدريد

تشهد مباراة القمة المرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني غيابات متعددة في كلا الفريقين بسبب الإصابات.

ريال مدريد يحل ضيفا على ليفربول، غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن ريال مدريد قبل يوم واحد من المباراة تعرض لاعبه الشاب فرانكو ماستانتونو بألم في العانة، دون الكشف عن مدة غيابه.

وبهذا ينضم صاحب الـ18 عاما إلى 3 مصابين آخرين في النادي الملكي، ليصل عدد الغائبين من كلا الفريقين بسبب الإصابة إلى 9 لاعبين.

غيابات ليفربول وريال مدريد بسبب الإصابة

يفقد ليفربول خدمات 5 لاعبين أمام ريال مدريد للإصابة، على رأسهم حارس المرمى أليسون بيكر، المتوقع غيابه حتى منتصف نوفمبر الحالي، بجانب المدافع جيوفاني ليوني، الذي انتهى موسمه بسبب قطع الرباط الصليبي.

وفي نهاية أكتوبر الماضي تعرض الظهير الأيمن جيريمي فريميبونج لإصابة عضلية، ولا يزال موعد عودته غير معروف.

كذلك يعاني لاعب الوسط كورتيس جونز من آلام عضلية منذ نهاية أكتوبر، ولا يزال لم يتم تحديد موعد عودته، والأمر نفسه ينطبق على المهاجم ألكسندر إيزاك.

وفي ريال مدريد يغيب قلب الدفاع أنطونيو روديجر حتى ديسمبر المقبل بسبب إصابة عضلية، بينما يعاني ديفيد ألابا زميله في نفس المركز من إصابة في الساق، ولا يزال موعد عودته غير معلوم.

كذلك يفقد الريال خدمات قائده الظهير الأيمن داني كارفاخال بسبب إصابة في مفصل الركبة، قد تبعده حتى شهر يناير المقبل، إلى جانب ماستانتونو أحدث المنضمين لقائمة المصابين.

ريال مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا

