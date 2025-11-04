المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إيزاك يغيب عن مران ليفربول الأخير قبل مواجهة ريال مدريد

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

03:07 م 03/11/2025
ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول

ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول

غاب المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، عن مران ليفربول الأخير، استعدادًا لمواجهة ريال مدريد المرتقبة، المقرر إقامتها مساء الغد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول مع نظيره ريال مدريد، في تمام العاشرة من مساء الثلاثاء، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن غياب إيزاك، الذي لم يشارك في تدريبات الريدز اليوم، مما يعني غيابه عن لقاء الغد ضد الميرنجي.

وأوضحت أنه في المقابل عادي كورتيس جونز للمشاركة في تدريبات ليفربول، استعدادًا لمباراة ليفربول، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباراة الماضية ضد أستون فيلا.

وكان إيزاك قد تعرض لإصابة عضلية، خلال مواجهة إينتراخت فرانكفورت الألماني في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

وانضم إيزاك لصفوف ليفربول قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية، قادمًا من صفوف فريق نيوكاسل يونايتدن بعدما تألق لعدة سنوات في البريميرليج، لكنه لم ينجح حتى الآن في تسجيل أي هدف بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص الريدز.  

