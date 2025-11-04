كشف الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، موقف الفرنسي عثمان ديمبلي من المشاركة في مباراة بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، ويليه بايرن ميونخ بنفس عدد النقاط.

موقف ديمبلي من المشاركة أمام بايرن ميونخ

وقال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بايرن ميونخ عن ديمبلي: "لا توجد مخاطرة مع أي لاعب، لكن عثمان ديمبلي جاهز، لقد تدرب جيدًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وشارك في المباراتين الأخيرتين وتحسنت حالته البدنية".

وأتم المدرب الإسباني تصريحاته: "سيلعب ديمبلي غدًا بالطبع، لا أعرف عدد الدقائق التي سيلعبها، لكنه جاهز للبطولة وسنقرر مدة مشاركته".

جدير بالذكر أن ديمبلي شارك مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي في 8 مباريات، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 2 آخرين.