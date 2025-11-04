المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

0 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

- -
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

- -
18:00
الشرطة

الشرطة

لويس إنريكي يكشف موقف ديمبلي من المشاركة أمام بايرن ميونخ

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:08 م 03/11/2025
إنريكي وديمبلي

لويس إنريكي وديمبلي

كشف الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، موقف الفرنسي عثمان ديمبلي من المشاركة في مباراة بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، ويليه بايرن ميونخ بنفس عدد النقاط.

موقف ديمبلي من المشاركة أمام بايرن ميونخ

وقال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بايرن ميونخ عن ديمبلي: "لا توجد مخاطرة مع أي لاعب، لكن عثمان ديمبلي جاهز، لقد تدرب جيدًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وشارك في المباراتين الأخيرتين وتحسنت حالته البدنية".

وأتم المدرب الإسباني تصريحاته: "سيلعب ديمبلي غدًا بالطبع، لا أعرف عدد الدقائق التي سيلعبها، لكنه جاهز للبطولة وسنقرر مدة مشاركته".

جدير بالذكر أن ديمبلي شارك مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي في 8 مباريات، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 2 آخرين.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان بايرن ميونخ لويس إنريكي عثمان ديمبلي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

