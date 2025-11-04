كشفت تقارير صحفية، عن موقف النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ريال مدريد الإسباني، من المشاركة أمام ليفربول الإنجليزي.

وينتظر أن يتواجد اللاعب ذي الـ27 عامًا ضمن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن عودة سريعة لأرنولد إلى ناديه السابق، ليفربول، بعد صيف طويل من الجدل حول انتقاله إلى ريال مدريد.

موقف أرنولد من قمة ريال مدريد وليفربول

وبحسب ما ذكرته شبكة "ذا أثلتيك" فمن المستبعد وجود أرنولد في التشكيلة الأساسية للميرنجي، وربما يتم الدفع به كبديل ضد فريقه السابق.

ومن المتوقع أن يحافظ فيدي فالفيردي على مكانه في التشكيل الأساسي، في ظل اقتناع المدرب الإسباني تشابي ألونسو بالمردود الفني للنجم الأوروجوياني.

ومنذ إصابته في لقاء الريال ضد أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في انطلاقة دوري أبطال أوروبا، خلال سبتمبر الماضي، غاب أرنولد عن العديد من المباريات أبرزها إسبانيول وليفانتي في الليجا ويوفنتوس في دوري الأبطال.

وتعافى ألكسندر أرنولد خلال الفترة الماضية من الإصابة وجلس على مقاعد بدلاء فريقه في مباراتيه الأخيرتين ضد برشلونة وفالنسيا.

ويحتضن ملعب "آنفيلد رود" قمة ريال مدريد وليفربول، وتنطلق فعالياتها غدًا الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد ليفربول بالمرتبة العاشرة، وفي رصيده 6 نقاط فقط.