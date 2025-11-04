المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فان دايك: لا نريد أجواء عدائية مع أرنولد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:55 م 03/11/2025
فان دايك وأرنولد

فان دايك وأرنولد

أكد فيرجيل فان دايك، قائد نادي ليفربول الإنجليزي، أنه لا يريد أجواء عدائية مع ترينت ألسكندر أرنولد لاعب ريال مدريد.

وانتقل أرنولد إلى نادي ريال مدريد، مطلع الموسم الجاري بعد نهاية عقده مع ليفربول.

وقال فان دايك عبر شبكة ESPN: "أنا أعيش حياتي وهو يعيش حياته في مدريد، أرنولد لاعب موهوب جدًا وكان مهمًا بالنسبة لنا، وكنت سعيدًا بوجوده معنا، لكن الآن هو خصم لنا يوم الثلاثاء".

وأضاف: "دعونا نرى كيف سيكون الاستقبال، لن أقول إنني أريد أجواء عدائية، ولن أعلق على ذلك".

وتابع: "هل أنتم (وسائل الإعلام) تريدون أن تكون الأجواء عدائية؟، أعتقد أنه كان رائعًا خلال فترته في ليفربول، وهذا كل ما يمكنني قوله".

وأتم: "إنه لاعب موهوب جدًا وكان مهمًا بالنسبة لنا طوال تلك السنوات، كنت سعيدًا بوجوده في فريقي، وحققنا نجاحات كبيرة معًا، لكن الآن هو خصم لنا يوم الثلاثاء، وإذا شارك، فعلينا أن نجعل من الصعب عليه أن يفعل ما يجيده".

وهاجمت جماهير ليفربول، أرنولد في وداعه على ملعب أنفيلد بنهاية الموسم الماضي.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد، غدًا الثلاثاء على ستاد أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

مباراة ليفربول القادمة
ريال مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا أرنولد فان دايك

التعليقات

