جرافينبيرخ: لا أعرف كيف ستستقبل جماهير ليفربول أرنولد.. ولم نتفاوض بعد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:52 م 03/11/2025
جرافينبيرخ

جرافينبيرخ - لاعب ليفربول

تحدث اللاعب الهولندي ريان جرافينبيرخ بشأن لقاء نادي ليفربول المقبل ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ليفربول، مساء غدٍ الثلاثاء، في مباراة تقام بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تصريحات جرافينبيرخ عن مباراة ليفربول وريال مدريد

وقال جرافينبيرخ في المؤتمر الصحفي قبل لقاء ريال مدريد: "أصبحت أستمع لوالدي أكثر هذا الموسم.. يقول لي دائمًا أن أسدد أكثر، وشاهدتهم ما حدث ضد أستون فيلا، الكرة انحرفت ودخلت الشباك".

وأضاف: "لا أعرف كيف ستستقبل جماهير ليفربول أرنولد، لكن بالنسبة لي هو صديق، وسأعانقه بالتأكيد".

وأكمل بحسب ما نشرت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "ريال مدريد يقدم موسمًا رائعًا، ولديهم هجوم قوي جدًا.. عندما ترى مبابي وفينيسيوس على الجهة اليسرى، وعندما يتحركون خلف المدافعين، لديهم قوة كبيرة".

وواصل تصريحاته: "سعيد هنا في ليفربول، سنرى ما سيحدث لكننا لم نتحدث حول عقد جديد حتى الآن".

وأكمل: "سلوت كان له دور كبير بالنسبة لي، وعندما جاء أعطاني الفرصة لأكون لاعبًا أساسيًا، ومنحني ثقة كبيرة لكي أظهر نفسي من جديد".

قبل أن يختتم: "بالنسبة للاعبين الجدد الأمر ليس سهلًا دائمًا.. فريق جديد ومدرب جديد ومبادئ لعب جديدة".

يشار إلى أن ريال مدريد حافظ على العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط، أكثر بـ3 نقاط من ليفربول.

مباراة ليفربول القادمة
دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليفربول

