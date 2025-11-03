تحدث المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، مدرب نادي ريال مدريد، عن اللقاء المقبل ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد، مساء غدٍ الثلاثاء، في مباراة تقام ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تصريحات ألونسو عن مباراة ريال مدريد وليفربول

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين: "مواجهة ريال مدريد وليفربول كلاسيكو في كرة القدم الأوروبية.. مباراة يعشقها الجمهور، ومن الرائع العودة إلى مكان كنت محبوبًا فيه للغاية".

وأضاف: "كيليان مبابي المنفذ الأول لركلات الجزاء، ثم يمكن للاعبين اتخاذ القرارات المناسبة".

وتابع بشأن جاهزية الظهير الأيمن لريال مدريد: "أرنولد قادر على اللعب ضد ليفربول".

وواصل تصريحاته: "قضيت 5 سنوات مع بينيتيز، وتعلمت الكثير عن كرة القدم في ليفربول، وساعدني ذلك على الوصول إلى ما أنا عليه الآن

وأكمل: "لا شك لدي في نجاح فيرتز مع ليفربول.. إنها مسألة وقت فقط، هو لاعب تنافسي جدًا، وأنا متشوق لرؤيته يظهر موهبته".

قبل أن يختتم: "قصة أرنولد مختلفة عن قصتي مع ليفربول.. لقد ولد هنا، لذا ربما يعاني من انتقادات الجماهير قليلًا".