المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

0 2
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 0
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

0 0
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ألونسو: قصتي مختلفة عن ألكسندر أرنولد.. وليفربول ساعدني كثيرا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:20 م 03/11/2025
ألونسو

تشابي ألونسو - مدرب ريال مدريد

تحدث المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، مدرب نادي ريال مدريد، عن اللقاء المقبل ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد، مساء غدٍ الثلاثاء، في مباراة تقام ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تصريحات ألونسو عن مباراة ريال مدريد وليفربول

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين: "مواجهة ريال مدريد وليفربول كلاسيكو في كرة القدم الأوروبية.. مباراة يعشقها الجمهور، ومن الرائع العودة إلى مكان كنت محبوبًا فيه للغاية".

وأضاف: "كيليان مبابي المنفذ الأول لركلات الجزاء، ثم يمكن للاعبين اتخاذ القرارات المناسبة".

وتابع بشأن جاهزية الظهير الأيمن لريال مدريد: "أرنولد قادر على اللعب ضد ليفربول".

وواصل تصريحاته: "قضيت 5 سنوات مع بينيتيز، وتعلمت الكثير عن كرة القدم في ليفربول، وساعدني ذلك على الوصول إلى ما أنا عليه الآن

وأكمل: "لا شك لدي في نجاح فيرتز مع ليفربول.. إنها مسألة وقت فقط، هو لاعب تنافسي جدًا، وأنا متشوق لرؤيته يظهر موهبته".

قبل أن يختتم: "قصة أرنولد مختلفة عن قصتي مع ليفربول.. لقد ولد هنا، لذا ربما يعاني من انتقادات الجماهير قليلًا".

مباراة ليفربول القادمة
دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليفربول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الغرافة

الغرافة

0 2
الهلال

الهلال

95

سقوط علي لاجامي لاعب الهلال على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة ونزول الجهاز الطبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg