يؤمن المدير الفني البلجيكي فينسينت كومباني، مدرب نادي بايرن ميونخ، بقدرة فريقه على الفوز على باريس سان جيرمان في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على باريس سان جيرمان في بارك دي برانس، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مؤتمر كومباني

وقال كومباني في المؤتمر الصحفي الذي نشر حساب بايرن ميونخ الرسمي أبرز ما جاء فيه: "علينا أن نؤمن بقدرتنا على هزيمة باريس سان جيرمان".

وأضاف مدرب بايرن: "نحتاج إلى خوض مباراة مثالية ضد بطل دوري أبطال أوروبا، واللعب خارج الأرض يجعل الأمر أكثر صعوبة، لكن علينا الإيمان بفرصنا".

وواصل تصريحاته: "أشاهد جميع المباريات، وأتابع الأخبار أيضًا.. لكن مع ضيق الوقت، يتطلب الأمر الكثير من التحضير، ونحن معتادون على ذلك، والأمر سيكون ممتعًا لأننا وجدنا أثناء تحليل الخصم أنه فريق جيد".

قبل أن يختتم: "سأتخذ القرار النهائي بشأن تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان صباح الغد".

يشار إلى أن بايرن ميونخ حقق 15 انتصارًا متتاليًا في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم، دون تعادل أو هزيمة.