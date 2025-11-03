المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

0 2
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 0
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

0 0
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

كومباني: الفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه صعب.. لكننا سنحاول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:29 م 03/11/2025
كومباني

فينسينت كومباني - مدرب بايرن ميونخ

يؤمن المدير الفني البلجيكي فينسينت كومباني، مدرب نادي بايرن ميونخ، بقدرة فريقه على الفوز على باريس سان جيرمان في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على باريس سان جيرمان في بارك دي برانس، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مؤتمر كومباني

وقال كومباني في المؤتمر الصحفي الذي نشر حساب بايرن ميونخ الرسمي أبرز ما جاء فيه: "علينا أن نؤمن بقدرتنا على هزيمة باريس سان جيرمان".

وأضاف مدرب بايرن: "نحتاج إلى خوض مباراة مثالية ضد بطل دوري أبطال أوروبا، واللعب خارج الأرض يجعل الأمر أكثر صعوبة، لكن علينا الإيمان بفرصنا".

وواصل تصريحاته: "أشاهد جميع المباريات، وأتابع الأخبار أيضًا.. لكن مع ضيق الوقت، يتطلب الأمر الكثير من التحضير، ونحن معتادون على ذلك، والأمر سيكون ممتعًا لأننا وجدنا أثناء تحليل الخصم أنه فريق جيد".

قبل أن يختتم: "سأتخذ القرار النهائي بشأن تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان صباح الغد".

يشار إلى أن بايرن ميونخ حقق 15 انتصارًا متتاليًا في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم، دون تعادل أو هزيمة.

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
بايرن ميونخ فينسينت كومباني ددوري أبطال أوروبا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

