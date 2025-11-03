تحدث دين هويسن، مدافع ريال مدريد، إلى وسائل الإعلام برفقة مدربه تشابي ألونسو، قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول على ملعب "أنفيلد" مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

هويسن يتحدث بثقة قبل مواجهة ليفربول

وقال هويسن عن تجربته مع النادي الملكي: "ريال مدريد هو الحلم بالنسبة لي وللكثيرين، هو أفضل نادٍ في العالم، أنا منسجم تمامًا مع أفكار تشابي وخطط الفريق، وسعيد للغاية بوجودي هنا".

وأضاف المدافع الإسباني الهولندي الأصل: "أتطلع بشوق لخوض المباراة أمام ليفربول، نحن في حالة تركيز كبيرة ونسعى لحصد النقاط الثلاث، أشعر بأنني في حالة بدنية ممتازة، وأريد إسعاد جماهير مدريد".

وعن واقعة غضب فينيسيوس جونيور بعد استبداله أمام برشلونة، قال هويسن: "تمت المبالغة كثيرًا في هذا الموضوع من جانب الصحافة، فينيسيوس اعتذر وانتهى الأمر، هذه أمور طبيعية في كرة القدم".

كما أشاد بزميله إيدير ميليتاو قائلًا: "ميليتاو قلب دفاع متكامل، وشخص رائع خارج الملعب. لدينا تفاهم كبير داخل الفريق".

وعن اللعب في ملعب أنفيلد، أوضح: "سبق أن لعبت هنا من قبل، ولن يشكل الأمر أي مشكلة، أفضّل التدرب في ملعبنا التدريبي أكثر من التدرب هنا قبل المباراة".

وتحدث هويسن عن مسيرته السابقة في الدوري الإيطالي، قائلًا: "ذهبت إلى إيطاليا لتعلم الدفاع الجيد، وقد استفدت كثيرًا من فترتي مع يوفنتوس وروما. أنا ممتن لهما على التجربة الرائعة".

واختتم حديثه بالإشادة بزميله كيليان مبابي: "لم أكن هنا الموسم الماضي، لكن من الواضح أن مبابي في حالة ممتازة، فوزه بالحذاء الذهبي العام الماضي دليل على ذلك، ونحن سعداء بوجوده معنا".