المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

0 2
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 0
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

0 0
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل موقعة أنفيلد.. هويسن يوجه رسالة قوية لجماهير ريال مدريد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:42 م 03/11/2025
دين هويسن

دين هويسن

تحدث دين هويسن، مدافع ريال مدريد، إلى وسائل الإعلام برفقة مدربه تشابي ألونسو، قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول على ملعب "أنفيلد" مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

هويسن يتحدث بثقة قبل مواجهة ليفربول

وقال هويسن عن تجربته مع النادي الملكي: "ريال مدريد هو الحلم بالنسبة لي وللكثيرين، هو أفضل نادٍ في العالم، أنا منسجم تمامًا مع أفكار تشابي وخطط الفريق، وسعيد للغاية بوجودي هنا".

وأضاف المدافع الإسباني الهولندي الأصل: "أتطلع بشوق لخوض المباراة أمام ليفربول، نحن في حالة تركيز كبيرة ونسعى لحصد النقاط الثلاث، أشعر بأنني في حالة بدنية ممتازة، وأريد إسعاد جماهير مدريد".

وعن واقعة غضب فينيسيوس جونيور بعد استبداله أمام برشلونة، قال هويسن: "تمت المبالغة كثيرًا في هذا الموضوع من جانب الصحافة، فينيسيوس اعتذر وانتهى الأمر، هذه أمور طبيعية في كرة القدم".

كما أشاد بزميله إيدير ميليتاو قائلًا: "ميليتاو قلب دفاع متكامل، وشخص رائع خارج الملعب. لدينا تفاهم كبير داخل الفريق".

وعن اللعب في ملعب أنفيلد، أوضح: "سبق أن لعبت هنا من قبل، ولن يشكل الأمر أي مشكلة، أفضّل التدرب في ملعبنا التدريبي أكثر من التدرب هنا قبل المباراة".

وتحدث هويسن عن مسيرته السابقة في الدوري الإيطالي، قائلًا: "ذهبت إلى إيطاليا لتعلم الدفاع الجيد، وقد استفدت كثيرًا من فترتي مع يوفنتوس وروما. أنا ممتن لهما على التجربة الرائعة".

واختتم حديثه بالإشادة بزميله كيليان مبابي: "لم أكن هنا الموسم الماضي، لكن من الواضح أن مبابي في حالة ممتازة، فوزه بالحذاء الذهبي العام الماضي دليل على ذلك، ونحن سعداء بوجوده معنا".

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد ليفربول تشابي ألونسو دين هويسن دروي أبطال أرووبا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الغرافة

الغرافة

0 2
الهلال

الهلال

95

سقوط علي لاجامي لاعب الهلال على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة ونزول الجهاز الطبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg