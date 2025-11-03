تحدث مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، عن مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي ستجري ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب بارك دي برينسيس.

تصريحات مانويل نوير

استهل مانوير نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، تصريحاته قائلًا: "التركيز ينصبّ بشكل واضح على المباراة، في الصيف قدّمنا أداءً جيدًا، لكن للأسف لم نُكافأ عليه، لقد خطونا خطوات إلى الأمام، وتطورنا، وبدأنا الموسم بشكل جيد جدًا".

وأضاف: "سيتضح الأمر غدًا، فكل شيء يعتمد أيضًا على التفاصيل الصغيرة وعلى الحالة في يوم المباراة، المهم أن نظل متمسكين بأسلوبنا، وأن نحاول فرض طريقتنا في اللعب".

وأكمل نوير: "كلا الفريقين يحبّ الاستحواذ على الكرة، ومن المؤكد أن هناك فرصًا للهجمات المرتدة، لذا علينا أن نكون منظمين دفاعيًا جيدًا، وأن نستغل المواقف التي يمكننا من خلالها إيذاء باريس سان جيرمان".

وأتم: "أنا هادئ نسبيًا، وأتطلع بشغف إلى مثل هذا التحدي، فالمرء يرغب دائمًا في مواجهة الأفضل، الأجواء داخل الفريق جيدة، ونحن متحمسون للغاية، إنها ليست مباراة إقصائية، لكنها مسألة تتعلق بالهيبة، خاصةً لأننا خرجنا أمامهم من كأس العالم للأندية".