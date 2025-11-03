المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

0 2
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 0
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

0 0
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

نوير: مباراة باريس سان جيرمان تتعلق بالهيبة.. وسنحاول فرض طريقتنا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:48 م 03/11/2025
مانويل نوير

مانويل نوير حارس بايرن ميونخ

تحدث مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، عن مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي ستجري ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب بارك دي برينسيس.

تصريحات مانويل نوير

استهل مانوير نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، تصريحاته قائلًا: "التركيز ينصبّ بشكل واضح على المباراة، في الصيف قدّمنا أداءً جيدًا، لكن للأسف لم نُكافأ عليه، لقد خطونا خطوات إلى الأمام، وتطورنا، وبدأنا الموسم بشكل جيد جدًا".

وأضاف: "سيتضح الأمر غدًا، فكل شيء يعتمد أيضًا على التفاصيل الصغيرة وعلى الحالة في يوم المباراة، المهم أن نظل متمسكين بأسلوبنا، وأن نحاول فرض طريقتنا في اللعب".

وأكمل نوير: "كلا الفريقين يحبّ الاستحواذ على الكرة، ومن المؤكد أن هناك فرصًا للهجمات المرتدة، لذا علينا أن نكون منظمين دفاعيًا جيدًا، وأن نستغل المواقف التي يمكننا من خلالها إيذاء باريس سان جيرمان".

وأتم: "أنا هادئ نسبيًا، وأتطلع بشغف إلى مثل هذا التحدي، فالمرء يرغب دائمًا في مواجهة الأفضل، الأجواء داخل الفريق جيدة، ونحن متحمسون للغاية، إنها ليست مباراة إقصائية، لكنها مسألة تتعلق بالهيبة، خاصةً لأننا خرجنا أمامهم من كأس العالم للأندية".

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ باريس سان جيرمان مانويل نوير

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

