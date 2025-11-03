المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

1 2
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

2 0
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 1
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أرتيتا يبدي قلقه: جيوكيريس لم يتعرض لإصابات عضلية كثيرة.. مؤشرا ليس جيدا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:15 م 03/11/2025
أرتيتا وجيوكيريس

ميكيل أرتيتا - فيكتور جيوكيريس

اعترف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بقلقه من الإصابة التي تعرض لها المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، والتي سيغيب بسببها عن مواجهة سلافيا براج التشيكي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

أرسنال يحل ضيفًا على سلافيا براج، الساعة 7:45 مساء غد الثلاثاء، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

إصابة فيكتور جيوكيريس

وقال أرتيتا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي إن جيكيريس لم يسافر مع بعثة الفريق إلى جمهورية التشيك بعد شعوره بآلام عضلية أجبرته على مغادرة لقاء بيرنلي الأخير بين شوطي المباراة التي انتهت بفوز الجانرز 2-0.

وأضاف: "هو بالتأكيد غير متاح للمباراة، لم يتدرب اليوم، وسنجري مزيدًا من الفحوصات خلال الأيام المقبلة لمعرفة مدى خطورة الإصابة".

وأوضح: أنا قلق لأن فيكتور لم يتعرض كثيرًا لإصابات عضلية من قبل، لكنه اضطر للخروج وكان يشعر بشيء غير طبيعي، وهذا ليس مؤشرًا جيدًا بالنسبة للاعب يعتمد على سرعته وانطلاقاته".

ويأمل الجهاز الفني في أن تكون إصابة جيكيريس خفيفة، خاصة مع حاجة أرسنال إلى خدماته في الفترة المقبلة وسط ضغط المباريات المحلية والأوروبية.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال دوري أبطال أوروبا ميكيل أرتيتا فيكتور جيوكيريس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg