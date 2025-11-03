اعترف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بقلقه من الإصابة التي تعرض لها المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، والتي سيغيب بسببها عن مواجهة سلافيا براج التشيكي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

أرسنال يحل ضيفًا على سلافيا براج، الساعة 7:45 مساء غد الثلاثاء، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

إصابة فيكتور جيوكيريس

وقال أرتيتا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي إن جيكيريس لم يسافر مع بعثة الفريق إلى جمهورية التشيك بعد شعوره بآلام عضلية أجبرته على مغادرة لقاء بيرنلي الأخير بين شوطي المباراة التي انتهت بفوز الجانرز 2-0.

وأضاف: "هو بالتأكيد غير متاح للمباراة، لم يتدرب اليوم، وسنجري مزيدًا من الفحوصات خلال الأيام المقبلة لمعرفة مدى خطورة الإصابة".

وأوضح: أنا قلق لأن فيكتور لم يتعرض كثيرًا لإصابات عضلية من قبل، لكنه اضطر للخروج وكان يشعر بشيء غير طبيعي، وهذا ليس مؤشرًا جيدًا بالنسبة للاعب يعتمد على سرعته وانطلاقاته".

ويأمل الجهاز الفني في أن تكون إصابة جيكيريس خفيفة، خاصة مع حاجة أرسنال إلى خدماته في الفترة المقبلة وسط ضغط المباريات المحلية والأوروبية.