يعود الإسباني تشابي ألونسو مجددًا إلى الظهور في ملعب ليفربول، هذه المرة مدربًا لريال مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ليفربول، مساء غدٍ الثلاثاء، في مباراة تقام بينهما على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ألونسو يعود إلى ملعب ليفربول

كان ألونسو لاعبًا محبوبًا في صفوف ليفربول بين 2004 و2009 قبل انضمامه لريال مدريد.

وتألق ألونسو في مسيرته مع ليفربول، حيث كان حاضرًا في الريمونتادا التاريخية على ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005، المباراة التي تعرف بـ"معجزة إسطنبول".

وقال ألونسو عن أفضل أوقاته في ليفربول: "الكل يتذكر المعجزة.. كانت تلك نهاية لشيء رائع بدأناه في ذلك العام (2005)، دائمًا ما أتحدث عن نهائي ميلان، إنها ذكريات رائعة، وستبقى إسطنبول لحظة أيقونية بالنسبة لي".

ماذا فعل في الظهور الأخير على أنفيلد؟

يستعد ألونسو لظهور جديد في ملعب ليفربول، كمنافس له، علمًا بأنها المرة الثانية التي يواجه فيها العملاق الإنجليزي منذ أن بدأ مسيرته التدريبية مع كرة القدم.

وكان ألونسو مدربًا لباير ليفركوزن في الموسم الماضي 2024-2025 عندما حل أيضًا ضيفًا على ليفربول في أنفيلد ضمن الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وسار كل شيء على ما يرام بالنسبة لباير ليفركوزن حتى الدقيقة 60 التي شهدت انفجار نجوم ليفربول، إذ تفوق صاحب الأرض برباعية نظيفة.

ويدين ليفربول آنذاك بالفضل إلى هاتريك لويس دياز في الدقائق 61 و83 و90+2، إلى جانب هدف الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة 63.

ويأمل ألونسو بالطبع في الحصول على نتيجة أفضل مع ريال مدريد في موقعة الثلاثاء.

يشار إلى أن ريال مدريد جمع العلامة الكاملة في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بـ12 نقطة، بينما فاز ليفربول 3 مرات مع الخسارة في مناسبة وحيدة.