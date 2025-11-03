تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية غدًا الثلاثاء إلى جولة مثيرة من دوري أبطال أوروبا، تحمل في طياتها مواجهات قمة من العيار الثقيل، أبرزها الصدام المرتقب بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني على ملعب "أنفيلد"، وموقعة "حديقة الأمراء" بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.

ليفربول وريال مدريد.. كلاسيكو أوروبي متجدد

يجدد ليفربول وريال مدريد صراعهما التاريخي في البطولة القارية، وسط أجواء حماسية ينتظرها جمهور "الريدز" الذي يأمل في الثأر من العملاق الإسباني.

ويخوض الفريق الإنجليزي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الثمين على أستون فيلا (2-0) في الدوري المحلي، وهو الانتصار الذي أنقذ مدربه الهولندي آرني سلوت من رقم سلبي كان يلوح في الأفق بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

في المقابل، يدخل ريال مدريد المواجهة بثقة كبيرة تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، الذي حول الفريق إلى آلة انتصارات حصدت 13 فوزًا من أصل 14 مباراة هذا الموسم، آخرها اكتساح فالنسيا برباعية نظيفة في الدوري الإسباني.

قمة الأبطال في باريس.. سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

وفي لقاء لا يقل إثارة، يستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ على ملعب "حديقة الأمراء" في مواجهة تجمع بين حامل اللقب الحالي والسابق.

ويمتلك كلا الفريقين العلامة الكاملة (9 نقاط) بعد ثلاث جولات، ما يجعل المواجهة صراعًا مباشرًا على صدارة المجموعة وإثبات الهيمنة الأوروبية.

أرسنال يواصل التحدي الأوروبي

وفي مواجهة أخرى، يحل أرسنال الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على سلافيا براج التشيكي، في اختبار جديد لفريق ميكيل أرتيتا الذي يعيش واحدة من أفضل فتراته محليًا وأوروبيًا هذا الموسم.

للاطلاع على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2025-2026 اضغط هنا