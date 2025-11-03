المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سباليتي: محظوظون بالمشاركة في دوري الأبطال.. وفلاهوفيتش غير قلق بشأن عقده

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:07 م 03/11/2025
لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس

لوتشيانو سباليتي

تحدث لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لنادي يوفنتوس، عن مباراة الفريق أمام سبورتينج لشبونة، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق يوفنتوس نظيره سبورتينج لشبونة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب البيانكونيري.

تصريحات سباليتي

استهل لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لنادي يوفنتوس، تصريحاته قائلًا: "نحن محظوظون لأننا نلعب في دوري الأبطال، إنها قمة كرة القدم، لكي نؤدي بشكل جيد في هذه البطولة، يجب أن تكون لدينا فكرتنا الخاصة عن معنى أن نكون فريقًا، ويجب أن نحمي هذه الفكرة بالكثير من الشخصية".

وأضاف: "علينا أن نتحلى بالشجاعة لفعل ما نريد فعله، لا مجال للأعذار، هذه هي كرة القدم، علينا أن ننزل إلى الملعب ونختار ما نريد القيام به".

وانتقل للحديث عن كينان ييلديز، قائلًا: "هو متاح للمباراة، أنا محظوظ لأنني دربت لاعبين رائعين من قبل، كفاراتسخيليا كان يمتلك هذه الصفات، وهناك من لم يكن تحت الأضواء كثيرًا مثل أنطونيو دي ناتالي، لكنه كان صاحب موهبة مذهلة".

وأكمل: "ييلديز من نوعية اللاعبين الذين سيكونون في كل حسابات إنستجرام بنهاية الموسم، نقطة البداية الجيدة مع أي لاعب هي سؤاله عن ما يريد فعله وأين يريد اللعب، هو يحب اللعب في العمق أو الانطلاق من الجهة اليسرى، يجيد اللعب كمهاجم ثانٍ أو جناح".

وقال سباليتي عن كامبياسو وفلاهوفيتش: "تحدثتم عن لاعبين مهمين جدًا بالنسبة لنا، كامبياسو لاعب حديث جدًا، قوي ويمنحك الكثير من الحلول المختلفة، يساعدك على إشراك الآخرين في اللعب".

وأتم: فلاهوفيتش لديه أفضلية طفيفة لأنه معتاد على الضغط المصاحب لارتداء قميص بهذا الحجم، تحدثت معه عدة مرات أثناء التدريبات، وهو سيكون سعيدًا بالبقاء هنا، لا يقلق بشأن عقده، كل ما يريده هو لعب كرة القدم".

مباراة يوفنتوس القادمة
دوري أبطال أوروبا يوفنتوس فلاهوفيتش لوتشيانو سباليتي

