قرار غير مقبول واحتجاج رسمي.. شرطة باريس تشعل غضب بايرن ميونخ

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:22 م 04/11/2025
بايرن ميونيخ

بايرن ميونخ

تفاجأ بايرن ميونخ بالقرار الذي اتخذته شرطة باريس بشأن تنظيم وصول الجماهير قبل القمة التي ستجمعهما، اليوم الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا.

وتتجه الأنظار في العاشرة مساء اليوم إلى ملعب "حديقة الأمراء"، حيث يستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر باريس جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بفارق هدف واحد عن بايرن ميونخ، ويبقى الفريقان ضمن 5 أندية حققت العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث جولات.

وقال بايرن ميونخ إن مديرية شرطة باريس أصدرت، أمس الإثنين، أمرًا عامًا بشكل مفاجئ لتنظيم وصول الجماهير وإنشاء منطقة مراقبة أمنية بمناسبة مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

وأضاف أنه بعد أن تم إبلاغ نادي بايرن ميونخ بهذا الإجراء المفاجئ، قدم النادي احتجاجًا رسميًا خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم.

وأعلن بايرن ميونخ أنه سيتخذ إجراءات قانونية إضافية.

وقد أعرب نادي باريس سان جيرمان عن دعمه لبايرن ميونخ في هذه المسألة.

وينص القرار العام على أن جميع الحافلات التي تقلّ جماهير بايرن ميونخ يجب أن تتجمع عند محطة رسوم مرور خارج المدينة قبل المباراة.

كما ينص القرار، من بين أمور أخرى، على أن بقية مشجعي بايرن يجب أن يتوجهوا إلى الملعب باستخدام وسائل النقل العامة، وبعد المباراة، يجب على الجميع العودة إلى وسيلة النقل التي وصلوا بها، على أن تقوم الشرطة بمرافقة الحافلات خارج المدينة بعد ذلك.

ويرى نادي بايرن ميونخ أن الإشعار القصير بهذا القرار غير مقبول، خاصة وأن جميع المعلومات ذات الصلة كانت متاحة منذ أسابيع، كما هو الحال في جميع المباريات التي يشارك فيها النادي الألماني.

كما يؤكد النادي أنه لم يطرأ أي تغيير على مستوى الخطورة فيما يتعلق بجماهيره منذ آخر لقاء بين الفريقين في باريس عام 2023.

