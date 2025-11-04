المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

- -
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فان دايك: صلاح قدوة للجميع.. وأتمنى أن يسجل أمام ريال مدريد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:01 م 04/11/2025
صلاح ضد ريال مدريد

صلاح ضد ريال مدريد

امتدح الهولندي فيرجيل فان دايك قائد نادي ليفربول زميله النجم المصري محمد صلاح وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد في العاشرة مساء اليوم على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

للتعرف على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

وقال فان دايك في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "نحتاج أن يكون الجميع في أفضل حالاته الليلة، ريال مدريد فريقٌ قوي، يضم لاعبين من الطراز الرفيع، ولاعبين ذوي خبرة أيضًا".

وأضاف: "يعتبر ملعب أنفيلد دائمًا مكانًا خاصًا في ليلة دوري أبطال أوروبا، ولا أستطيع الانتظار لرؤية وسماع ما تخبئه لنا هذه المرة".

وأكمل: "ليفربول يمكنه دائما التحسن وعلينا أن نحرص على الاستمرار في العمل الجاد، والعمل كفريق واحد، ودفع أنفسنا وزملائنا للأمام كل يوم، الثبات هو مفتاح النجاح، وهذا ما علينا أن نظهره الآن".

وتابع: "وبالحديث عن الثبات، أود أن أُشير هنا إلى محمد صلاح، الذي سجّل هدفه رقم 250 بقميص ليفربول في مباراته أمام أستون فيلا".

واستكمل: "يا له من إنجاز، ويا له من لاعب، بلوغه هذا الإنجاز في نادٍ عريق مثل ليفربول، أمر استثنائي، صلاح ما زال يمتلك الحافز للعمل الجاد والتحسّن يوما بعد الآخر، والتطور كل يوم خير دليل على جدارته واحترافيته".

وأكد المدافع الهولندي: "صلاح قدوة للجميع ونأمل أن يسجّل صلاح هدفاً آخر هذه الليلة، وأن نحقق انتصارا آخر على أنفيلد".

 

محمد صلاح كيليان مبابي ليفربول وريال مدريد بيلينجهام ترتيب دوري أبطال أوروبا ليفربول ضد ريال مدريد ليفربول والريال دوري أبطال أوروبا اليوم liverpool vs real madrid

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg