امتدح الهولندي فيرجيل فان دايك قائد نادي ليفربول زميله النجم المصري محمد صلاح وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد في العاشرة مساء اليوم على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "نحتاج أن يكون الجميع في أفضل حالاته الليلة، ريال مدريد فريقٌ قوي، يضم لاعبين من الطراز الرفيع، ولاعبين ذوي خبرة أيضًا".

وأضاف: "يعتبر ملعب أنفيلد دائمًا مكانًا خاصًا في ليلة دوري أبطال أوروبا، ولا أستطيع الانتظار لرؤية وسماع ما تخبئه لنا هذه المرة".

وأكمل: "ليفربول يمكنه دائما التحسن وعلينا أن نحرص على الاستمرار في العمل الجاد، والعمل كفريق واحد، ودفع أنفسنا وزملائنا للأمام كل يوم، الثبات هو مفتاح النجاح، وهذا ما علينا أن نظهره الآن".

وتابع: "وبالحديث عن الثبات، أود أن أُشير هنا إلى محمد صلاح، الذي سجّل هدفه رقم 250 بقميص ليفربول في مباراته أمام أستون فيلا".

واستكمل: "يا له من إنجاز، ويا له من لاعب، بلوغه هذا الإنجاز في نادٍ عريق مثل ليفربول، أمر استثنائي، صلاح ما زال يمتلك الحافز للعمل الجاد والتحسّن يوما بعد الآخر، والتطور كل يوم خير دليل على جدارته واحترافيته".

وأكد المدافع الهولندي: "صلاح قدوة للجميع ونأمل أن يسجّل صلاح هدفاً آخر هذه الليلة، وأن نحقق انتصارا آخر على أنفيلد".