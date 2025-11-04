تحدث البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم نادي ليفربول السابق والسد القطري الحالي عن مواجهة الريدز المرتقبة ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد في العاشرة مساء اليوم على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وكان الريال جمع 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا، ويتقاسم الصدارة مع باريس سان جيرمان وإنتر وبايرن ميونخ وأرسنال.

بينما يحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة.

وقال فيرمينو في تصريحات عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مباراة ريال مدريد وليفربول هي واحدة من أفضل المباريات التي يمكنك مشاهدتها في عالم كرة القدم، وباعتباري من مشجعي ليفربول، أتمنى أن يفوزوا الليلة".

وعن اختياره الأفضل بين محمد صلاح وجود بيلينجهام، رد فيرمينو، قائلًا: "سأختار محمد صلاح".

وخسر فيرمينو مع ليفربول نهائيين في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد "2018 و2022"، فهل كان الملكي مثل الخصم الكابوس في مسيرته؟، رد، ضاحكًا: "نعم، هما نهائيان أوروبيان، وليس أي بطولة عادية، كان ذلك محزنًا جدًا وألمني كثيرًا، لكن، حسنًا، كانا أمام ريال مدريد".

وأضاف: "في النهائي الأول كنت شابًا جدًا، في عامي الثاني مع ليفربول، ولم تكن لدي خبرة كافية بعد، أما في الثاني، فقد كانت لدينا فرص للتسجيل، لكن مدريد وصل مرة واحدة وفاز كالعادة".

