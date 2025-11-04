المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
فيرمينو: صلاح أفضل من بيلينجهام.. وريال مدريد كان كابوسًا في مسيرتي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:30 م 04/11/2025
فيرمينو

فيرمينو مهاجم ليفربول السابق

تحدث البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم نادي ليفربول السابق والسد القطري الحالي عن مواجهة الريدز المرتقبة ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد في العاشرة مساء اليوم على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وكان الريال جمع 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا، ويتقاسم الصدارة مع باريس سان جيرمان وإنتر وبايرن ميونخ وأرسنال.

بينما يحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة.

للتعرف على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

وقال فيرمينو في تصريحات عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مباراة ريال مدريد وليفربول هي واحدة من أفضل المباريات التي يمكنك مشاهدتها في عالم كرة القدم، وباعتباري من مشجعي ليفربول، أتمنى أن يفوزوا الليلة".

وعن اختياره الأفضل بين محمد صلاح وجود بيلينجهام، رد فيرمينو، قائلًا: "سأختار محمد صلاح".

وخسر فيرمينو مع ليفربول نهائيين في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد "2018 و2022"، فهل كان الملكي مثل الخصم الكابوس في مسيرته؟، رد، ضاحكًا: "نعم، هما نهائيان أوروبيان، وليس أي بطولة عادية، كان ذلك محزنًا جدًا وألمني كثيرًا، لكن، حسنًا، كانا أمام ريال مدريد".

وأضاف: "في النهائي الأول كنت شابًا جدًا، في عامي الثاني مع ليفربول، ولم تكن لدي خبرة كافية بعد، أما في الثاني، فقد كانت لدينا فرص للتسجيل، لكن مدريد وصل مرة واحدة وفاز كالعادة".

فان دايك يمتدح محمد صلاح قبل موقعة ريال مدريد.. طالع التفاصيل من هنا

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح كيليان مبابي ليفربول وريال مدريد بيلينجهام ترتيب دوري أبطال أوروبا ليفربول ضد ريال مدريد ليفربول والريال دوري أبطال أوروبا اليوم liverpool vs real madrid

