أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جاهزية لاعبيه لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بوروسيا دورتموند ضيفا على مانشستر سيتي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "الاتحاد"، غدًا الأربعاء.

وتنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 3، ويعلق عليها الجزائري "حفيظ دراجي".

ماذا قال جوارديولا قبل مباراة مان سيتي ودورتموند؟

قال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "في فرنسا و ألمانيا، الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا تلعب يوم الجمعة، للحصول على أيام راحة أكثر".

وأضاف: "لكن هنا في إنجلترا الأمور تسير على العكس تمامًا، لكن لو لم يعجبني ذلك لذهبت للتدريب في فرنسا أو ألمانيا بكل تأكيد".

وتابع جوارديولا: "لا يوجد نجم عالمي متواضع مثل هالاند. إنه يهتم لمصلحة الفريق، إنه يُسجل الأهداف لكن في الوقت نفسه عينه على الفريق".

وبسؤاله عن تحمس المشجعين لمشاهدة جوب بيلينجهام، لاعب دورتموند أمام السيتي، علق: "حقيقة لم أكن أعرفه عندما كان في سندرلاند".

وأردف مدرب السيتي: "فضلت أن يبقى اللاعبين في المنزل اليوم، بعد مباراة صعبة ضد بورنموث، سوف نتدرب غدًا صباحًا".

وأتم: "نظام البطولة اختلف تمامًا عما كان عليه سابقًا. ثلاثة انتصارات على أرضنا، وفوز واحد خارج أرضنا حسم لنا التأهل، لكن الوضع اختلف الآن، ونريد أن نكون بين الثمانية الأوائل".

وفاز الفريق السماوي بمباراتين من أصل ثلاث خاضها في دوري الأبطال هذا الموسم، ليحتل المركز السابع بـ7 نقاط، فيما يحتل دورتموند المركز السادس بفارق الأهداف عن السيتي.