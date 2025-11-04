أكد النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عدم تفكيره في تحطيم الأرقام القياسية، بل في حسم المباريات لصالح فريقه.

ويحل بوروسيا دورتموند ضيفا على مانشستر سيتي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "الاتحاد"، غدًا الأربعاء.

وتنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 3، ويعلق عليها الجزائري "حفيظ دراجي".

تصريحات هالاند قبل لقاء مان سيتي ودورتموند

وقال هالاند خلال المؤتمر الصحفي: "قبل يومين خضنا مباراة، وأصبحت من التاريخ الآن. لا أستطيع التفكير كثيرًا فيما حدث، بل أفكر في الحاضر والمباراة القادمة".

وأضاف: " الناس يقولون انني روبوت لذلك قمت بتلك الاحتفالية في المباراة السابقة، لا أخطط لأي احتفالات عند تسجيل الأهداف، سنرى ما هي الاحتفالات القادمة".

وواصل: "أنا رجل نرويجي، بالنسبة لي لا ينبغي أن أظن أنني شيء مميز لمجرد أنني أسجّل الأهداف، الأمر ببساطة كذلك. أنا مجرد إيرلينج، وهذا شيء لن يتغير أبدًا".

وتابع: "أنا أتطور هنا بشكل جيد في مكان يهتم بي بشكل رائع، دائمًا سأفعل كل ما أستطيع القيام به من أجل مساعدة فريقي".

وبسؤاله: "تشعر بأنك في نفس مكانة ميسي وكريستيانو رونالدو" أجاب: "إطلاقًا، إنهم بعيدين جدًا و لا أحد يستطيع الاقتراب من هذين الاثنين".

وشدد هالاند: "دائمًا هناك مجال للتحسن، منذ أن كنت مع سولشاير وأنا أحاول تحسين قدراتي في الضربات الرأسية، وحتى الأن أتدرب باستمرار على ذلك".

ولفت: "لدنيا مباراة مميزة بالنسبة لي، لديّ أصدقاء هناك، ولا أتحدث إلا بإيجابية عن دورتموند، أقول لاصدقائي هناك مازلت هالاند نفسه ولكن بخبرة أكبر قليلاً ".

ريان شرقي هو خليفة دي بروين

وأشار: "ريان شرقي لاعب مميز ولديه موهبة خاصة من الصعب شرحها، وأراه يشبه موهبة كيفين دي بروين".

وزاد: "يستطيع ريان تمرير الكرة بشكل رائع لأي مكان في الملعب، علينا مساعدته في إظهار قدراته كلاعب رقم 10 وإظهار أفضل ما لديه".

وأتم: "الموسم الماضي لم نكن جيدين، نحن بحاجة إلى تقديم أداء أفضل وأن نكون أكثر استقرارًا في النتائج هذا الموسم، ثم سنرى أين سنصل في النهاية".