كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 3
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

- -
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

إعلان

5 غيابات مؤثرة.. فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة كلوب بروج بدوري الأبطال

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:21 م 04/11/2025
احتفال لاعبو برشلونة

برشلونة

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن القائمة الرسمية لمواجهة كلوب بروج البلجيكي، في دوري أبطال أوروبا.

من المقرر أن يلعب برشلونة ضد كلوب بروج، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل البارسا هذه المباراة بطموح كبير للفوز وحصد النقاط الثلاث، بعد تحقيق الانتصار خلال أول جولتين، ثم تلقي الخسارة أمام باريس سان جيرمان.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 6 نقاط، في حين يتواجد كلوب بروج بالمركز الـ20 ولديه 3 نقاط فقط.

قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة كلوب بروج

حراس المرمى: تشيزني - كوتشن - إيدر ألير.

خط الدفاع: بالدي - رونالد أراوخو - كوبارسي - جيرارد مارتين - كوندي - إيريك - تشافي إسبارت.

خط الوسط: فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - بيرنال - درو فيرنانديز.

في الهجوم: فيران توريس - ليفاندوفسكي - لامين يامال - راشفورد - روني بردغجي.

ويغيب عن برشلونة عددًا من اللاعبين البارزين أمام كلوب بروج، وهم: "تير شتيجن، بابلو جافي، خوان جارسيا، رافينيا دياز، وبيدري جونزاليس"

موعد مباراة برشلونة ضد كلوب بروج

يحتضن ملعب "يان بريدل" مباراة برشلونة وكلوب بروج، الأربعاء، وتنطلق فعالياتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تذاع مباراة الفريق الكتالوني ضد نظيره البلجيكي، عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 1، ويقوم بالتعليق الرسمي عليها "خليل البلوشي".

مباشر
هايتي

هايتي

1 3
مصر

مصر

50

فرصة جديدة.. هجمة مرتدة لصالح منتخب مصر وانطلاقة من محمد حمد سددها اصطدمت في المدافع ووصلت عند الزغبي حاول أن يسددها تصدى لها حارس هايتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
