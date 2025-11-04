المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

0 0
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب إنتر: أتحمل مسؤولية قراراتي.. وأدفع بمن أراه جاهزًا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:08 م 04/11/2025
إنتر

فريق إنتر

تحدث كريستيان تشيفو، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، عن مباراة الفريق أمام كايرات والتي ستجري ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق إنتر نظيره كايرات، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب سان سيرو.

تصريحات مدرب إنتر

استهل كريستيان تشيفو، المدير الفني لنادي إنتر، تصريحاته قبل مواجهة كايرات، قائلًا: "أعلم أن أمامنا غدًا مباراة مهمة ولن تكون سهلة أبدًا، لأنها في دوري الأبطال، والفوز فيها لا يكون مضمونًا أبدًا، سواء هنا أو في الدوري".

وتابع: "سنواجه فريقًا تأهل بعد اجتياز أربعة أدوار تمهيدية، وأقصى فرقًا مثل سلوفان وسيلتيك، وهذا يوضح قيمته، إذا أراد أحد أن يقول إن مبارياتنا كانت سهلة، فهو حرّ، لكننا كجماعة، كطاقم، وكإدارة نحترم البطولة وندرك مدى صعوبتها، ونعلم كم هو صعب الوصول حتى النهاية".

وأضاف: "يمكننا دائمًا أن نتحسن، ونحن ندرك ذلك جيدًا، نعمل على الحفاظ على استمرارية ما نقدمه من أداء جيد، ولكن أيضًا على تقبّل اللحظات الصعبة، والقدرة على النهوض والردّ، كرة القدم، مثل الحياة، فيها عواصف وأيام مشمسة".

وواصل: "أنا محظوظ لأنني أعمل مع لاعبين ناضجين ومسؤولين، يدركون ما الذي يتطلبه التطور، أعجبني أيضًا ردّ كارلوس على أسئلتكم، إنه شاب متواضع، واعٍ بمكانه وبالطريق الذي يريد سلوكه، هذه هي الروح التي أريدها مجموعة موحدة، مسؤولة".

جاهزية إنتر

انتقل تشيفو للحديث عن جاهزية لاعبيه، لمباراة كايرات في دوري الأبطال، قائلًا: "غدًا لديّ أربعة مهاجمين متاحين، وهذا هو الأهم، لا أفكر أبدًا في إراحة أحد للمباراة التالية، وأتعامل مع كل مباراة بمن أراه جاهزًا".

وأكمل: "جميع لاعبي فريقي قادرون على البدء، والخمسة الذين يدخلون كبدلاء مهمون بالقدر نفسه، في مباراة فيرونا، على سبيل المثال، التبديلات جلبت طاقة جديدة وغيّرت مجرى اللقاء".

وزاد: "أما بالنسبة للاوتارو، فهناك من يحاول خلق قضية من لا شيء، حتى عندما لا يسجل، يساهم بعمله الكبير، إن لم يسجل المهاجم، يسجل المدافع أو لاعب الوسط.
وبصراحة، أفضل الفوز 4-3 على الفوز 1-0".

واستكمل: "كل مدافعي فريقي أتشيربي، دي فري، بسّيك، أكانجي، باستوني، وحتى دارميان جيدون ويمكن لأيٍّ منهم اللعب كقلب دفاع أو كمدافع ثالث دون مشاكل، جميعهم لاعبون أقوياء، يمتازون بالجانب الفني وبخصائص مختلفة".

وأتم حديثه: "أنا أتحمّل دائمًا مسؤولية قراراتي، لا توجد أي خلافات، أختار من أرى أنه قادر على مساعدة الفريق في تلك اللحظة، الجميع يتدرب جيدًا ولا أحد يتقاعس".

مباراة إنتر ميلان القادمة
دوري أبطال أوروبا إنتر كريستيان تشيفو كايرات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg