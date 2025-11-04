المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

0 0
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد 100 دقيقة.. مرموش يواصل البحث عن أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:36 م 04/11/2025
عمر مرموش نجم مانشستر سيتي

عمر مرموش لم يسجل بعد في أبطال أوروبا

يواصل اللاعب المصري عمر مرموش البحث مع نادي مانشستر سيتي عن تسجيل أول أهدافه على الإطلاق في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ولم يعرف مرموش المشاركة في دوري أبطال أوروبا قبل انضمامه إلى مانشستر سيتي في يناير 2025، مكتفيًا بالظهور القاري في "يوروبا ليج" و"كونفرانس ليج" رفقة فولفسبورج وآينتراخت فرانكفورت.

مرموش.. 100 دقيقة دون أهداف في دوري أبطال أوروبا

يشارك مرموش في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بعد أن خاض مباراتين في الموسم الماضي 2024-2025 ضد ريال مدريد.

ولعب عمر مرموش 96 دقيقة ضد ريال مدريد في الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما خسر سيتي ذهابًا وإيابًا بمجموع (6-3).

وحل مرموش من مقاعد بدلاء مانشستر سيتي هذا الموسم ضد فياريال لمدة 4 دقائق فقط.

وبعد المشاركة لمدة 100 دقيقة في دوري أبطال أوروبا، لم يتمكن مرموش حتى الآن من تسجيل أول هدف له في المسابقة الأقوى حول العالم.

بحث جديد

يستعد مرموش لخوض مباراة جديدة مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، مساء غدٍ الأربعاء.

ويستقبل مانشستر سيتي على أرضه في ملعب الاتحاد، بوروسيا دورتموند، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وبعد هدفه في سوانزي سيتي بكأس كاراباو، ثم مشاركته من مقاعد البدلاء ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، قد يحصل مرموش على فرصة المشاركة أساسيًا ضد دورتموند.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي عمر مرموش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg