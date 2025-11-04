عمر مرموش لم يسجل بعد في أبطال أوروبا

يواصل اللاعب المصري عمر مرموش البحث مع نادي مانشستر سيتي عن تسجيل أول أهدافه على الإطلاق في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ولم يعرف مرموش المشاركة في دوري أبطال أوروبا قبل انضمامه إلى مانشستر سيتي في يناير 2025، مكتفيًا بالظهور القاري في "يوروبا ليج" و"كونفرانس ليج" رفقة فولفسبورج وآينتراخت فرانكفورت.

مرموش.. 100 دقيقة دون أهداف في دوري أبطال أوروبا

يشارك مرموش في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بعد أن خاض مباراتين في الموسم الماضي 2024-2025 ضد ريال مدريد.

ولعب عمر مرموش 96 دقيقة ضد ريال مدريد في الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما خسر سيتي ذهابًا وإيابًا بمجموع (6-3).

وحل مرموش من مقاعد بدلاء مانشستر سيتي هذا الموسم ضد فياريال لمدة 4 دقائق فقط.

وبعد المشاركة لمدة 100 دقيقة في دوري أبطال أوروبا، لم يتمكن مرموش حتى الآن من تسجيل أول هدف له في المسابقة الأقوى حول العالم.

بحث جديد

يستعد مرموش لخوض مباراة جديدة مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، مساء غدٍ الأربعاء.

ويستقبل مانشستر سيتي على أرضه في ملعب الاتحاد، بوروسيا دورتموند، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وبعد هدفه في سوانزي سيتي بكأس كاراباو، ثم مشاركته من مقاعد البدلاء ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، قد يحصل مرموش على فرصة المشاركة أساسيًا ضد دورتموند.