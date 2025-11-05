المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 1
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

أفضلية كتالونية وإنجاز ينتظر كوبارسي.. حقائق قبل مواجهة كلوب بروج وبرشلونة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:05 م 04/11/2025
فريق برشلونة

برشلونة

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره كلوب بروج البلجيكي، في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026.

ويحل النادي الكتالوني ضيفاً على نظيره كلوب بروج، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يقع كلوب بروج في المركز الـ20 برصيد 3 نقاط.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أبرز الحقائق قبل مواجهة كلوب بروج وبرشلونة وجاءت كالآتي:

- فاز برشلونة في المباراتين السابقتين بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق فوزًا بنتيجة 3-2 على أرضه وفوزًا بنتيجة 1-0 خارج أرضه في دور المجموعات الأول لموسم 2002/2003.

- خسر كلوب بروج مباراة واحدة فقط من آخر سبع مباريات له ضد الفرق الإسبانية (فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات). ولم يُهزم في أربع مباريات (فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين).

- خسر الفريق البلجيكي مباراتين فقط من آخر 18 مباراة خاضها على أرضه في مسابقات الاتحاد الأوروبي (فاز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات). وقد فازوا في جميع المباريات الثلاث حتى الآن هذا الموسم، بما في ذلك التصفيات.

- خسر برشلونة مباراتين فقط من آخر 12 مباراة خاضها ضد الفرق البلجيكية (فاز في 9 مباريات وتعادل في مباراة واحدة).

- فاز برشلونة بمبارياته الأربع الأخيرة خارج أرضه في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

- يمكن أن يصبح باو كوبارسي (18 عامًا و287 يومًا) ثالث أصغر لاعب يشارك في 20 مباراة في دوري أبطال أوروبا بعد لامين يامال (17 عامًا و270 يومًا) ووارن زائير إيمري (18 عامًا و277 يومًا).

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا كلوب بروج

