كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 1
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

هيمنة إنجليزية ورقم قياسي ينتظر برناردو سيلفا.. حقائق قبل مواجهة مانشستر سيتي ودورتموند

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:15 م 04/11/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لمواجهة نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026.

ويستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره بوروسيا دورتموند، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يقع دورتموند في المركز السادس بنفس عدد النقاط أيضاً.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أبرز الحقائق قبل مواجهة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند وجاءت كالآتي:

- خسر مانشستر سيتي مباراة واحدة فقط من أصل ست مباريات سابقة بين الفريقين (فاز 3 وتعادل 2). ولم يُهزم على أرضه بفوزين وتعادل واحد.

- فاز السيتي بآخر 11 مباراة له ضد الفرق الألمانية في مانشستر.

- سجل إيرلينج هالاند 86 هدفًا في 89 مباراة مع دورتموند قبل انضمامه إلى السيتي في صيف 2022، واجه المهاجم النرويجي ناديه السابق مرتين في مرحلة المجموعات لموسم 2022/23 (فاز 1 وتعادل 1)، وسجل هدف الفوز في مانشستر في أول هاتين المواجهتين، سجل المهاجم النرويجي 37 هدفًا في 33 مباراة له في دور المجموعات/مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

- قد يخوض برناردو سيلفا لاعب خط وسط السيتي، مباراته رقم 100 في دوري أبطال أوروبا. سيصبح رابع لاعب برتغالي يصل إلى هذا الرقم بعد كريستيانو رونالدو (183) وبيبي (120) ولويس فيغو (103).

- فاز دورتموند بثلاث من آخر أربع مباريات له ضد الفرق الإنجليزية (خسر مباراة واحدة).

- سجل فريق بوروسيا دورتموند أربعة أهداف في ثلاث مباريات متتالية في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا لأول مرة.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
أرسنال

أرسنال

3

أرسنال جمع العلامة الكاملة حتى الآن في منافسات دوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط، بينما اكتفى سلافيا براج بالحصول على نقطتين فقط في انتظار الفوز الأول هذا الموسم.

تفاصيل المباراة
