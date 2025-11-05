يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لمواجهة نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026.

ويستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره بوروسيا دورتموند، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يقع دورتموند في المركز السادس بنفس عدد النقاط أيضاً.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أبرز الحقائق قبل مواجهة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند وجاءت كالآتي:

- خسر مانشستر سيتي مباراة واحدة فقط من أصل ست مباريات سابقة بين الفريقين (فاز 3 وتعادل 2). ولم يُهزم على أرضه بفوزين وتعادل واحد.

- فاز السيتي بآخر 11 مباراة له ضد الفرق الألمانية في مانشستر.

- سجل إيرلينج هالاند 86 هدفًا في 89 مباراة مع دورتموند قبل انضمامه إلى السيتي في صيف 2022، واجه المهاجم النرويجي ناديه السابق مرتين في مرحلة المجموعات لموسم 2022/23 (فاز 1 وتعادل 1)، وسجل هدف الفوز في مانشستر في أول هاتين المواجهتين، سجل المهاجم النرويجي 37 هدفًا في 33 مباراة له في دور المجموعات/مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

- قد يخوض برناردو سيلفا لاعب خط وسط السيتي، مباراته رقم 100 في دوري أبطال أوروبا. سيصبح رابع لاعب برتغالي يصل إلى هذا الرقم بعد كريستيانو رونالدو (183) وبيبي (120) ولويس فيغو (103).

- فاز دورتموند بثلاث من آخر أربع مباريات له ضد الفرق الإنجليزية (خسر مباراة واحدة).

- سجل فريق بوروسيا دورتموند أربعة أهداف في ثلاث مباريات متتالية في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا لأول مرة.