قبل مانشستر سيتي.. ماذا قدم مرموش مع 3 أندية أمام دورتموند؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:29 م 04/11/2025
مرموش

مرموش من مباراة سابقة ضد دورتموند

يستعد اللاعب المصري عمر مرموش لخوض مباراة جديدة في مسيرته مع كرة القدم أمام بوروسيا دورتموند.

ويستقبل مانشستر سيتي على أرضه في ملعب الاتحاد، دورتموند، مساء غدٍ الأربعاء، في مباراة تقام ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مرموش ضد بوروسيا دورتموند

لعب مرموش طيلة مسيرته في منافسات الدوري الألماني قبل انضمامه إلى مانشستر سيتي في يناير 2025.

ويعرف مرموش بوروسيا دورتموند جيدًا، إذ سبق له اللعب أمام الفريق الألماني بقمصان كل من فولفسبورج وشتوتجارت وآينتراخت فرانكفورت على الترتيب.

والتقى مرموش بدورتموند في 6 مباريات سابقة، جميعها في الدوري الألماني.

- مع شتوتجارت: خاض مباراة وحيدة دون أن يسجل أو يصنع

- مع فولفسبورج: خاض مباراتين دون أن يسجل أو يصنع

- مع آينتراخت فرانكفورت: خاض 3 مباريات سجل خلالها هدفين دون أن يصنع

ذكريات لا تنسى

خاض مرموش مباراة لا تنسى ضد بوروسيا دورتموند في 29 أكتوبر 2023.

وتقدم فرانكفورت (2-0) على دورتموند بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 8 و24 على الترتيب، لكن صاحب الأرض لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه، ليتعادل الفريقان في مباراة مثيرة، بثلاثة أهداف لمثلها.

ويأمل مرموش في تكرار الأداء الفردي المثالي ذاته ضد دورتموند، مساء غدٍ الأربعاء، ليسجل أول هدف له على الإطلاق في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويواصل مرموش البحث عن هدفه الأول في أبطال أوروبا بعد 100 دقيقة لم يسجل خلالها أو يصنع، سواءً ضد ريال مدريد ذهابًا وإيابًا في الموسم الماضي أو هذا الموسم أمام فياريال.

وفي ذكرى طيبة ثانية، كانت الدقائق القليلة التي تسبق انطلاق لقاء فرانكفورت ضد دورتموند في 17 يناير 2025 شاهدة على توديع مشرف لمرموش، إذ صفقت له الجماهير، وباركت انتقاله لمانشستر سيتي في الظهور الأخير على ملعب دويتشه بنك بارك.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند عمر مرموش

