تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، إلى ملعب "آنفيلد" لمتابعة قمة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد.

ويستضيف نادي ليفربول نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد ليفربول بالمرتبة العاشرة، وفي رصيده 6 نقاط فقط.

عودة أرنولد

كانت قرعة دوري أبطال أوروبا قد أسفرت عن عودة سريعة لترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد إلى ناديه السابق ليفربول، بعد صيف طويل من الجدل حول انتقاله إلى ريال مدريد.

وتواجد الظهير الأيمن صاحب الـ27 عامًا ضمن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية.

وكان أرنولد قد انضم إلى صفوف العملاق الإسباني، في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده رسميًا مع ليفربول.

رقم غائب منذ 47 عاماً

تحوم الشكوك حول مشاركة أرنولد مع ريال مدريد في التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، في قمة دوري أبطال أوروبا.

وفي حالة مشاركة أرنولد مع ريال مدريد سواء أساسياً أو احتياطياً خلال أحداث اللقاء، قد يصبح اللاعب صاحب الـ27 عاماً ثاني لاعب إنجليزي يلعب ضد ليفربول في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا بعد أن لعب معه قبل ذلك في المسابقة.

وسيحقق أرنولد رقماً غائباً منذ 47 عاماً، حيث سيكون اللاعب الإنجليزي الثاني الذي يفعل ذلك بعد لاري لويد لاعب نوتنجهام فورست في سبتمبر 1978.