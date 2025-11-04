المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 1
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

خلال مباراة ليفربول وريال مدريد.. أرنولد قد يكتب رقماً غائباً منذ 47 عاماً

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:38 م 04/11/2025
أرنولد

أرنولد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، إلى ملعب "آنفيلد" لمتابعة قمة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد.

ويستضيف نادي ليفربول نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد ليفربول بالمرتبة العاشرة، وفي رصيده 6 نقاط فقط.

عودة أرنولد

كانت قرعة دوري أبطال أوروبا قد أسفرت عن عودة سريعة لترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد إلى ناديه السابق ليفربول، بعد صيف طويل من الجدل حول انتقاله إلى ريال مدريد.

وتواجد الظهير الأيمن صاحب الـ27 عامًا ضمن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية.

وكان أرنولد قد انضم إلى صفوف العملاق الإسباني، في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده رسميًا مع ليفربول.

رقم غائب منذ 47 عاماً

تحوم الشكوك حول مشاركة أرنولد مع ريال مدريد في التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، في قمة دوري أبطال أوروبا.

وفي حالة مشاركة أرنولد مع ريال مدريد سواء أساسياً أو احتياطياً خلال أحداث اللقاء، قد يصبح اللاعب صاحب الـ27 عاماً ثاني لاعب إنجليزي يلعب ضد ليفربول في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا بعد أن لعب معه قبل ذلك في المسابقة.

وسيحقق أرنولد رقماً غائباً منذ 47 عاماً، حيث سيكون اللاعب الإنجليزي الثاني الذي يفعل ذلك بعد لاري لويد لاعب نوتنجهام فورست في سبتمبر 1978.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا أرنولد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
أرسنال

أرسنال

3

أرسنال جمع العلامة الكاملة حتى الآن في منافسات دوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط، بينما اكتفى سلافيا براج بالحصول على نقطتين فقط في انتظار الفوز الأول هذا الموسم.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg