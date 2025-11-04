المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إيدي هاو: نعلم ما ينتظرنا في دوري الأبطال.. ونشعر بالإحباط من النتائج

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:34 م 04/11/2025
نيوكاسل

فريق نيوكاسل

تحدث إيدي هاو، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام أتلتيك بلباو الإسباني، والتي ستجمعهم ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق نيوكاسل نظيره أتلتيك بلباو، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدور الرئيسي، من دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب سانت جيمس بارك.

تصريحات إيدي هاو

استهل إيدي هاو، المدير الفني لنادي نيوكاسل، تصريحاته قبل مواجهة أتلتيك بلباو، قائلًا: "إنها مباراة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ونحن نعلم تمامًا ما ينتظرنا في دوري الأبطال".

وأضاف: "فريق أتلتيك بلباو سيكون خصمًا صعبًا للغاية، فهو فريق دفاعي قوي جدًا بدون الكرة، قدموا مستوى مميز في عدة مباريات، لذلك علينا أن نكون في أفضل حالاتنا هجوميًا، ليالي دوري الأبطال دائمًا ما تكون مميزة جدًا".

وانتقل هاو للحديث عن برونو جيمارايش، قائلًا: "هناك حالة من المرض تنتشر في صفوف الفريق، وعدد من اللاعبين التقطوا عدوى ما، بدأ الأمر مع ساندرو، ثم جاكوب مورفي، وكيران تريبييه، والآن برونو".

وتابع: "سنقرر غدًا بخصوص مشاركة جيمارايش، إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، ومن الواضح أنه لم يكن في حالته الطبيعية، ولهذا السبب غاب عن التدريبات".

إيدي هاو عن الاستمرارية

قال إيدي هاو، بخصوص استمراية الفريق: "نحن حاليًا في خضم سلسلة من المباريات الممتعة جدًا، لكنها أيضًا صعبة جدًا، نحن محبطون من نتائجنا في الدوري الإنجليزي ومن عدم قدرتنا على تحقيق الاستمرارية في الانتصارات".

وزاد: "نتائجنا الأخيرة في جميع المسابقات ليست سيئة، بل جيدة إلى حد ما، لكن في الدوري تحديدًا لم ننجح في تحقيق انتصارات متتالية ترفعنا في الترتيب".

إيدي هاو عن نيك فولتمايد

أكد هاو على إرهاق فولتمايد: "ندرك تمامًا أننا دفعنا به في كل مباراة تقريبًا، شعرت أنه بدا مرهقًا بعض الشيء، وإخراجه أمام وست هام كان قرارًا اتخذته لمصلحة الفريق ولمصلحته هو أيضًا، لأنه يتحمل عبئًا كبيرًا على كتفيه".

وأتم: "إذا شعرت في أي وقت أنه يعاني من الإجهاد، فعليّ أن أتدخل لاتخاذ القرار المناسب لمساعدته".

