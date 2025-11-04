أعلن الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد مع ليفربول مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.

تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي، إيدير ميليتاو، دين هويسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: كامافينجا، أوريلين تشواميني، أردا جولر، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

وشهد تشكيل ريال مدريد تواجد كامافينجا في مركز خط الوسط مع دخول فالفيردي في مركز الظهير الأيمن.

كما شهد أيضًا إجراء تعديل وحيد مقارنة بمواجهة فالنسيا الأخيرة في الدوري الإسباني، حيث أشرك ألونسو كامافينجا بدلا من فرانكو ماستانتونو.

مشوار الفريقين

ريال مدريد يطمح لتحقيق الفوز في هذه المباراة لأنها ستمنحه الدفعة القوية لمواصلة مشوار تألقه في البطولة الأوروبية، بالأخص بعدما بدأ بالفوز ضد مارسيليا بنتيجة 2-1، ثم الفوز بخماسية ضد كايرات في الجولة الثانية، قبل أن يهزم يوفنتوس في الجولة الماضية بنتيجة 1-0.

أما رفاق نجمنا الدولي المصري محمد صلاح، فبدأ مرحلة الدوري بالفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، ثم الخسارة من جالاتا سراي بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية، وأخيرا الفوز على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1.

ويدخل فريق الريدز هذه المباراة محتلا المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري لبطولة دوري الأبطال برصيد 6 نقاط، أما ريال مدريد فيحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة.